Правила изменятся: как будут считать субсидию на коммуналку в 2025 году

Если раньше некоторые льготные категории пользовались коммунальными льготами независимо от дохода семьи, то с 1 января для населения будет действовать один подход — исходя из среднемесячного совокупного дохода семьи.

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С января 2025 года в Украине начнут действовать единые правила предоставления субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Государственная помощь будет доступна исключительно семьям, чей совокупный доход недостаточен для самостоятельной оплаты коммунальных счетов. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Согласно прежним условиям, в Украине право на льготы и субсидии сохраняется за участниками боевых действий, а также за людьми, получившими инвалидность вследствие военных действий.

Как пояснили в министерстве, государственная политика по определению категорий граждан, имеющих право на получение государственной помощи, претерпевает изменения. Ранее некоторые льготные категории могли рассчитывать на коммунальные льготы без учета дохода семьи. Однако с 1 января будет применяться единый подход, основанный на среднемесячном совокупном доходе семьи.

Такой подход позволит власти в условиях полномасштабной войны и острой необходимости экономить бюджетные средства, обеспечить поддержкой лишь тех граждан, которые точно без нее не обойдутся.

"При этом, если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 года, ее право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи также будет определяться с 1 января 2025-го. Но если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 года включительно, изменения относительно назначения будут применяться после окончания отопительного сезона 2024/2025", — рассказали в Министерстве социальной политики.

Такую возможность оставили за:

участниками боевых действий;

украинцами, получившими инвалидность во время войны;

А еще 17 января Кабмин поддержал проект Закона, в котором предлагают стимулировать тех граждан, которые получают монетизированные (в денежном эквиваленте) льготы, направлять эти средства именно на оплату ЖКУ. Сейчас ситуация такова, что большинство людей, получая деньги от государства для оплаты коммуналки, тратит их на что-то другое.

"Это привело к увеличению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре семьи ВПЛ, которые получают выплаты на проживание, имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 6 500 грн на каждого ребенка до 18 лет. Эти средства предназначены для приобретения теплой одежды или других необходимых вещей на зиму.

Добавим, что в рамках обновленной государственной программы "еВідновлення" денежные компенсации на жилье будут предоставлены не всем ВПЛ. В частности, право на выплаты получат те, кто потерял единственное жилье.