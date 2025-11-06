Поддержите нас UA
Шпионы на колесах: почему Украина покупает то, чего опасается Запад

Учитывая внешнеполитическую ориентацию Китая, к его "умной" продукции стоит относиться предельно осторожно, уверен экономист Сергей Куюн. Он призывает обратить внимание на безудержный импорт в Украину китайских автомобилей, которых Запад опасается, видя потенциальную шпионскую угрозу.

Сергей Куюн
Сергей Куюн
Эксперт по энергетическим вопросам
Наблюдение в бинокль
Шпионаж в наше время может приобретать самые разнообразные формы... | Фото: Pixabay

А знали ли вы:

  1. Из соображений национальной безопасности в США в январе 2025 года запретили импорт "умных" авто из Китая.
  2. В июле 2025 года Армия обороны Израиля отменила все закупки авто из Китая, а также запретила этому транспорту заезд на военные базы из-за угрозы шпионажа через многочисленные датчики.
  3. Британское министерство обороны требует парковать китайские электромобили минимум в 3 км от военных объектов.
  4. В 2024 году обнаружили прослушивание китайской "электричкой" главы МВД Австралии.

В Украине почти 95% новых электромобилей — китайские. В Европе действуют пошлины, поэтому китайское авто там не увидишь. А у нас не только пошлина на "электрички" нулевая, нет НДС, сбора в Пенсионный фонд.

Мы точно в Европу идем?

