Шпионы на колесах: почему Украина покупает то, чего опасается Запад

А знали ли вы:

Из соображений национальной безопасности в США в январе 2025 года запретили импорт "умных" авто из Китая. В июле 2025 года Армия обороны Израиля отменила все закупки авто из Китая, а также запретила этому транспорту заезд на военные базы из-за угрозы шпионажа через многочисленные датчики. Британское министерство обороны требует парковать китайские электромобили минимум в 3 км от военных объектов. В 2024 году обнаружили прослушивание китайской "электричкой" главы МВД Австралии.

В Украине почти 95% новых электромобилей — китайские. В Европе действуют пошлины, поэтому китайское авто там не увидишь. А у нас не только пошлина на "электрички" нулевая, нет НДС, сбора в Пенсионный фонд.

Мы точно в Европу идем?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

