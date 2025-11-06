Мнения
Шпионы на колесах: почему Украина покупает то, чего опасается Запад
Учитывая внешнеполитическую ориентацию Китая, к его "умной" продукции стоит относиться предельно осторожно, уверен экономист Сергей Куюн. Он призывает обратить внимание на безудержный импорт в Украину китайских автомобилей, которых Запад опасается, видя потенциальную шпионскую угрозу.
А знали ли вы:
- Из соображений национальной безопасности в США в январе 2025 года запретили импорт "умных" авто из Китая.
- В июле 2025 года Армия обороны Израиля отменила все закупки авто из Китая, а также запретила этому транспорту заезд на военные базы из-за угрозы шпионажа через многочисленные датчики.
- Британское министерство обороны требует парковать китайские электромобили минимум в 3 км от военных объектов.
- В 2024 году обнаружили прослушивание китайской "электричкой" главы МВД Австралии.
В Украине почти 95% новых электромобилей — китайские. В Европе действуют пошлины, поэтому китайское авто там не увидишь. А у нас не только пошлина на "электрички" нулевая, нет НДС, сбора в Пенсионный фонд.
Мы точно в Европу идем?
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно
