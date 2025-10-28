Китай использует ИИ DeepSeek для своих военных разработок: в США бьют тревогу (фото)

Модель искусственного интеллекта от компании DeepSeek, которая считается вершиной китайских технологий, будет работать в военных целях. Китай использует ИИ, чтобы догнать США в гонке вооружений.

Ранее в этом году китайский оборонный гигант Norinco представил военную машину, способную автономно выполнять операции боевой поддержки со скоростью 50 километров в час, пишет Reuters. Автором разработки Norinco P60 как раз и стала компания DeepSeek.

Издание Reuters проанализировало множество исследовательских работ, патентов и записей, дающих представление о стараниях Пекина использовать ИИ для получения военного преимущества. Разумеется, любые подробности в этой сфере засекречены, но даже те материалы, с которыми удалось ознакомиться, свидетельствует о прогрессе Пекина в таких направлениях, как автономное распознавание целей и поддержка принятия решений на поле боя в режиме реального времени.

Правда, издание подчеркивает, что существующие патенты не обязательно указывают на действующую технологию, а точно установить, все ли запатентованные продукты были созданы, нет возможности.

Китайский ИИ DeepSeek

Борьба за американские чипы

Тем не менее, из проанализированных документов следует, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и связанные с ней структуры продолжают использовать и искать чипы Nvidia, включая модели, находящиеся под экспортным контролем США. Агентство не смогло установить, были ли эти чипы собраны до того, как официальный Вашингтон ввел свои ограничения против Китая, так как в документах не было указано, когда именно использованное оборудование было экспортировано. Патенты, поданные еще в июне, свидетельствуют об использовании чипов военными исследовательскими институтами. Тут надо напомнить, что в сентябре 2022 года Министерство торговли США запретило экспорт в Китай популярных чипов Nvidia A100 и H100.

Представитель Nvidia Джон Риццо заявил в комментарии Reuters, что, хотя компания не может отслеживать отдельные перепродажи ранее проданных продуктов, "переработка небольших партий старых, бывших в употреблении продуктов… не вызывает опасений по поводу национальной безопасности". Министерство финансов и торговли США на вопросы Reuters о результатах расследования не ответило.

Китайский чип Kirin

Также издание отмечает, что в 2025 году китайские военные увеличили число подрядчиков, утверждающих, что они используют исключительно отечественное оборудование (в частности, ИИ-чипы Huawei). Опять же, официально подтвердить эту информации невозможно, но такой поворот действительно совпал с кампанией публичного давления со стороны Пекина на отечественные фирмы, чтобы те активнее внедряли китайские технологии.

В ходе проверки агентством уведомлений о закупках и патентов, поданных в патентное ведомство Китая, были выявлены спрос на чипы Huawei и их использование филиалами НОАК. Компания Huawei предсказуемо отказалась комментировать информацию о военном применении своих чипов.

ИИ на военной службе

Что касается моделей DeepSeek, то их использование было отмечено в десятке тендеров от субъектов НОАК, поданных в этом году и рассмотренных Reuters, и при этом только в одном упоминалась Qwen от Alibaba (главного внутреннего конкурента). По данным источников издания, в течение 2025 года уведомлений о закупках, связанных с DeepSeek, становилось все больше, а в сети НОАК регулярно появляются новые военные приложения.

Есть информация, что Китай изучает возможность создания стаи роботов-собак с искусственным интеллектом, которые будут разведывать местность, и роев беспилотников, которые смогут автономно отслеживать цели, а также визуально иммерсивных командных центров и продвинутых симуляций военных игр. Еще в ноябре 2024 года НОАК объявила тендер на создание роботов-собак с искусственным интеллектом, и был ли этот тендер выполнен – неизвестно.

Ранее стало известно, что Китай устроил учения ядерных бомбардировщиков как раз накануне предполагаемой встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.