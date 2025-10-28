Китай використовує ШІ DeepSeek для своїх військових розробок: у США б'ють на сполох (фото)

Модель штучного інтелекту від компанії DeepSeek, яка вважається вершиною китайських технологій, працюватиме у військових цілях. Китай використовує ШІ, щоб наздогнати США в гонці озброєнь.

Раніше цього року китайський оборонний гігант Norinco представив військову машину, здатну автономно виконувати операції бойової підтримки зі швидкістю 50 кілометрів на годину, пише Reuters. Автором розробки Norinco P60 якраз і стала компанія DeepSeek.

Видання Reuters проаналізувало безліч дослідницьких робіт, патентів і записів, що дають уявлення про старання Пекіна використовувати ШІ для отримання військової переваги. Зрозуміло, будь-які подробиці в цій сфері засекречені, але навіть ті матеріали, з якими вдалося ознайомитися, свідчать про прогрес Пекіна в таких напрямках, як автономне розпізнавання цілей і підтримка прийняття рішень на полі бою в режимі реального часу.

Щоправда, видання підкреслює, що наявні патенти не обов'язково вказують на діючу технологію, а точно встановити, чи всі запатентовані продукти були створені, немає можливості.

Китайський ШІ DeepSeek Фото: china-gadgets.de

Боротьба за американські чіпи

Проте з проаналізованих документів випливає, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) і пов'язані з нею структури продовжують використовувати і шукати чіпи Nvidia, зокрема й моделі, що перебувають під експортним контролем США. Агентство не змогло встановити, чи були ці чіпи зібрані до того, як офіційний Вашингтон запровадив свої обмеження проти Китаю, оскільки в документах не було зазначено, коли саме використане обладнання було експортовано. Патенти, подані ще в червні, свідчать про використання чипів військовими дослідницькими інститутами. Тут треба нагадати, що у вересні 2022 року Міністерство торгівлі США заборонило експорт до Китаю популярних чипів Nvidia A100 і H100.

Представник Nvidia Джон Ріццо заявив у коментарі Reuters, що, хоча компанія не може відслідковувати окремі перепродажі раніше проданих продуктів, "перероблення невеликих партій старих продуктів, що були у використанні,... не викликає побоювань з приводу національної безпеки". Міністерство фінансів і торгівлі США на запитання Reuters про результати розслідування не відповіло.

Китайський чип Kirin Фото: Huawei

Також видання зазначає, що у 2025 році китайські військові збільшили кількість підрядників, які стверджують, що вони використовують винятково вітчизняне обладнання (зокрема, ШІ-чіпи Huawei). Знову ж таки, офіційно підтвердити цю інформацію неможливо, але такий поворот справді збігся з кампанією публічного тиску з боку Пекіна на вітчизняні фірми, щоб ті активніше впроваджували китайські технології.

Під час перевірки агентством повідомлень про закупівлі та патенти, подані до патентного відомства Китаю, було виявлено попит на чипи Huawei та їх використання філіями НВАК. Компанія Huawei передбачувано відмовилася коментувати інформацію про військове застосування своїх чипів.

ШІ на військовій службі

Що стосується моделей DeepSeek, то їхнє використання було відзначено в десятці тендерів від суб'єктів НВАК, поданих цього року і розглянутих Reuters, і водночас тільки в одному згадувалася Qwen від Alibaba (головного внутрішнього конкурента). За даними джерел видання, протягом 2025 року повідомлень про закупівлі, пов'язані з DeepSeek, ставало дедалі більше, а в мережі НВАК регулярно з'являються нові військові застосунки.

Є інформація, що Китай вивчає можливість створення зграї роботів-собак зі штучним інтелектом, які розвідуватимуть місцевість, і роїв безпілотників, які зможуть автономно відстежувати цілі, а також візуально імерсивних командних центрів і просунутих симуляцій військових ігор. Ще в листопаді 2024 року НВАК оголосила тендер на створення роботів-собак зі штучним інтелектом, і чи був цей тендер виконаний — невідомо.

Раніше стало відомо, що Китай влаштував навчання ядерних бомбардувальників якраз напередодні передбачуваної зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.