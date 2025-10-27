Китай влаштував навчання ядерних бомбардувальників перед зустріччю Трампа і Сі Цзіньпіна

Китай направив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до Тайваню для "навчань з протистояння", повідомили китайські державні ЗМІ пізно ввечері в неділю. А потім до них приєдналися винищувачі J-10.

"Кілька бомбардувальників H-6K попрямували до вод і повітряного простору навколо Тайваню для проведення навчань з імітації зіткнення" за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США і китайського лідера, пише CNN у Тайбеї.

Китай почав військові навчання поки Трамп перебуває в Азії

Китай вважає Тайвань своєю територією і неодноразово запевняв, що поверне острів.

Навчання, коли Дональд Трамп уже перебуває в Азії, можна вважати демонстрацією сили, на яку поки що немає реакції Білого дому.

Повідомлення про навчання з'явилося пізно ввечері 26 жовтня. Пекін відправив до Тайваню групу стратегічних бомбардувальників H-6K, а потім "кілька винищувачів J-10 вилетіли в бойових порядках" у невказаний повітряний простір.

Відео дня

Бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.

Не вказавши точної дати, військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що військово-повітряні підрозділи Східного командування збройних сил Китаю, відповідальні за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, під час якої основна увага приділялася розвідці, ранньому попередженню, повітряній блокаді і точковим ударам за ключовими напрямками.

У репортажі були показані кадри зльоту винищувачів J-10 і запуску ракет бомбардувальниками H-6. Наводяться слова китайського солдата: "Берегову лінію Тайваню чітко видно".

Міністерство оборони Тайваню щодня публікує звіти про діяльність китайських військових у водах і повітряному просторі острова. Вранці в понеділок міністерство повідомило про чотири помічені бойові вильоти китайських літаків.

У заяві міністерства йдеться, що китайська доповідь "явно являє собою операцію з формування громадської думки, спрямовану на залякування".

Китай регулярно спрямовує свої винищувачі, безпілотники та військові кораблі в повітряний простір і води навколо Тайваню, а останніми роками посилив військовий, дипломатичний та економічний тиск на самоврядну острівну демократію, яку Пекін вважає своєю, попри те, що ніколи нею не керував.

США підтримують тісні неофіційні зв'язки з Тайванем і згідно із законом зобов'язані продавати острову зброю для самооборони, проте навмисно не дають однозначної відповіді на запитання про те, чи будуть вони втручатися в разі китайського вторгнення.

А тим часом 26 жовтня американський літак і гелікоптер зазнали аварії в Південнокитайському морі. Що стало причиною аварій — невідомо. Дональд Трамп уже припустив, що вся справа в поганому паливі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як санкції США проти Росії вплинуть на ринок енергоносіїв у Китаї та Індії.