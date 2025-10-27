Китай устроил учения ядерных бомбардировщиков перед встречей Трампа и Си Цзиньпина

Китай направил группу стратегических бомбардировщиков H-6K к Тайваню для "учений по противостоянию", сообщили китайские государственные СМИ поздно вечером в воскресенье. А потом к ним присоединились истребители J-10.

"Несколько бомбардировщиков H-6K направились в воды и воздушное пространство вокруг Тайваня для проведения учений по имитации столкновения" за несколько дней до ожидаемой встречи президента США и китайского лидера, пишет CNN в Тайбэе.

Китай начал военные учения пока Трамп находится в Азии

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно заверял, что вернет остров.

Учения, когда Дональд Трамп уже находится в Азии, можно считать демонстрацией силы, на которую пока нет реакции Белого дома.

Сообщение об учениях появилось поздно вечером 26 октября. Пекин отправил к Тайваню группу стратегических бомбардировщиков H-6K, а потом "несколько истребителей J-10 вылетели в боевых порядках" в неуказанное воздушное пространство.

Бомбардировщики H-6K способны нести ядерное оружие.

Не указав точной даты, военный канал китайского государственного телевидения сообщил, что военно-воздушные подразделения Восточного командования вооруженных сил Китая, отвечающие за операции вокруг Тайваня, провели боевую подготовку, в ходе которой основное внимание уделялось разведке, раннему предупреждению, воздушной блокаде и точечным ударам по ключевым направлениям.

В репортаже были показаны кадры взлета истребителей J-10 и запуска ракет бомбардировщиками H-6. Приводятся слова китайского солдата: "Береговая линия Тайваня отчетливо видна".

Министерство обороны Тайваня ежедневно публикует отчеты о деятельности китайских военных в водах и воздушном пространстве острова. Утром в понедельник министерство сообщило о четырех замеченных боевых вылетах китайских самолетов.

В заявлении министерства говорится, что китайский доклад "явно представляет собой операцию по формированию общественного мнения, направленную на запугивание".

Китай регулярно направляет свои истребители, беспилотники и военные корабли в воздушное пространство и воды вокруг Тайваня, а в последние годы усилил военное, дипломатическое и экономическое давление на самоуправляемую островную демократию, которую Пекин считает своей, несмотря на то, что никогда ею не управлял.

США поддерживают тесные неофициальные связи с Тайванем и по закону обязаны продавать острову оружие для самообороны, однако намеренно не дают однозначного ответа на вопрос о том, будут ли они вмешиваться в случае китайского вторжения.

А тем временем 26 октября американский самолет и вертолет потерпели крушение в Южно-Китайском море. Что стало причиной аварий – неизвестно. Дональд Трамп уже предположил, что все дело в плохом топливе.

