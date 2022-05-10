До 200 тонн в месяц: Польша подключит свои порты для ускорения поставок топлива в Украину

Во время проведения энергетического форума в Варшаве было принято решение увеличить поставки топлива через порты в Гданьске и Свиноустье, а также синхронизировать графики польских и украинских ж/д составов.

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Польша может выступить крупным транзитером топлива в Украину, которое будет поступать из США, Германии, Нидерландов и других стран. Для ускорения поставок топлива польское правительство предоставит свои порты в Гданьске и Свиноустье. Об этом сообщает польски медиа канал Polskie Radio 24.

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Вопрос об ускоренных поставках топлива через польские порты обсуждался 9 мая на энергетическом форуме в Варшаве, где присутствовала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Стороны обговорили технические возможности терминалов польских портов и пришли к выводу, что транзит топлива может быть увеличен с 60 тыс. тонн в месяц до 200 тыс. тонн.

"После того, как враг планомерно атаковал топливную инфраструктуру нашей страны, уничтожив Кременчугский НПЗ и ряд крупных нефтебаз, вопрос поставки горючего приобрел оперативное и предметное решение. Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. За последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн", — отметила Свириденко.

В свою очередь министр климата Польши Анна Москва что польская сторона готова обеспечить непрерывность поставок энергоносителей в Украину, увеличив мощность пропускной способности терминалов в рамках стратегических проектов энергобезопасности RePowerUE.

"Сегодняшняя встреча очень конкретно и практически позволяет нам планировать эти новые цепочки поставок, новые направления, увеличивая вовлеченность всех субъектов, как тех, которые поставляют, так и тех, которые обеспечивают дальнейшие поставки в Украину, — сказала польский министр.

Кроме того, стороны нашли технические возможности для увеличения поставок топлива при содействии одной из ведущих компаний по транспортировке и хранению нефти PERN SA.

Также для увеличения объемов поставок стороны синхронизировали графики работы польской железнодорожной компании РКР и "Укрзализныци", которые теперь смогут в оперативном режиме совместно решать проблемы поставок.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу дефицита топлива на украинских АЗС. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, Украина будет запрашивать зеленый коридор в морских портах Восточной Европы, где имеют место проблемы по части логистики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 мая сообщил о подорожании топлива в стране. Причиной этому послужило усложнение логистики вследствие ракетного удара российских войск по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.