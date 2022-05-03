Гримаси дефіциту: експерт розповів, як шахраї наживаються на паливній кризі

За словами Сергія Куюна, поки в Україні спостерігають криза з бензином, водіям варто бути обережними з покупкою талонів на паливо "з рук" та не використовувати "бодягу", виготовлену на міні-НПЗ.

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На тлі паливної кризи в Україні актуалізувалися дві типові для країни проблеми: шахрайство з паливними талонами та продаж на заправках фальсифікованого палива. Про це попереджає експерт паливного ринку, директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн. Він дав прості рекомендації, які дозволять зберегти гроші та не зіпсувати автомобіль.

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За словами експерта, через обмеження вільного продажу пального з'явиться багато оголошень про продаж паливних талонів, які використовують юрособи, купуючи пальне для власних потреб.

"Таке явище було дуже поширене і до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродавали їх "фізикам", — зазначає Куюн. — І тоді, а тепер і поготів, буває багато випадків шахрайства — талони виявляються недійсними. Перевірити їх можна лише на АЗС або в офісі оператора-емітента".

Друга проблема — продаж фальсифікованого палива — теж стара. Але раніше фальсифікатори зазвичай домагалися прийнятної якості, адже їхньою головною метою було уникнення податків. Нині ж головне питання саме в якості продукції. Експерт наголошує, що вже двоє його знайомих отримали серйозні проблеми із двигунами.

"Йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи октанопідвищувальні компоненти, — уточнює Сергій Куюн. — Зараз вартість газового конденсату сягає 50 тис. грн за тонну, що майже відповідає вартості дизпалива. Стабільний бензин коштує як товарний — 39-42 грн/л. Але проблема в тому, що раніше октан підвищувався за допомогою так званих "розчинників" з Білорусі та Росії. Рецептури були різними, зокрема з використанням товарного бензину А-92. Зараз нема ні розчинників, ні А-92. Як октанопідвищувальний компонент використовують біоетанол (зневоднений спирт). Його у досить великих кількостях виробляють в Україні".

Що таке альтернативне паливо

Експерт повідомив, що бензин, що складається з більш ніж 30% біоетанолу — цілком регламентована законодавством та поширена у світі річ, його називають альтернативним паливом.

"Але воно за своїми експлуатаційними показниками має бути не гіршим за стандартні бензини. Тобто споживач не повинен відчувати різниці, що в нього в баку, — наголошує Сергій Куюн. — Зараз для виробництва такого пального і просто для "бодяги" зі спиртом немає всіх складових". Крім вищезгаданих базових компонентів, це паливо також вимагає пакет стабілізувальних присадок для запобігання його швидкому псуванню (розшарування). Їх теж немає. Саме тому якість крафтового бензину зараз кульгає на обидві ноги".

За словами експерта, це відчувають і споживачі: черг за "альтернативою" не спостерігають навіть на тлі жорсткого дефіциту. Тому він радить цікавитися під час покупки походженням палива, і не поспішати заправляти повний бак, краще спочатку спробувати його, переконатися в якості. Також Куюн не радить заправлятися "спиртовим" бензином, оскільки його тривале зберігання небажане.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Україні дефіцит бензину та дизпалива триватиме кілька місяців. Саме стільки часу потрібно нафтотрейдерам, щоб виконати всі бюрократичні вимоги та налагодити ритмічні постачання бензовозами.

Також Фокус повідомляв про те, що 28 квітня в Києві зібралися величезні черги перед заправками, на багатьох із них бензину не було. Сергій Куюн написав, що автозаправки продають такі ж обсяги бензину, як і раніше, але через те, що багато хто повернувся до столиці, цього не вистачає.

Ситуація з чергами на автозаправки збереглася й 1 травня.