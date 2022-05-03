Гримасы дефицита: эксперт рассказал, как мошенники наживаются на топливном кризисе

По словам Сергея Куюна, пока в Украине наблюдается кризис с бензином, водителям стоит быть осторожными с покупкой талонов на топливо "с рук" и не использовать "бодягу", изготовленную на мини-НПЗ.

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На фоне топливного кризиса в Украине актуализировались две типичные для страны проблемы: мошенничество с топливными талонами и продажа на заправках фальсифицированного топлива. Об этом предупреждает эксперт топливного рынка, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Он дал простые рекомендации, которые позволят сохранить деньги и не испортить автомобиль.

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По словам эксперта, из-за ограничения свободной продажи горючего появится много объявлений о продаже топливных талонов, которые используют юрлица, покупая горючее для собственных нужд.

"Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те затем перепродавали их "физикам", — отмечает Куюн. — И тогда, а теперь и подавно, бывает много случаев мошенничества – талоны оказываются недействительными. Проверить их можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента".

Вторая проблема — продажа фальсифицированного топлива — тоже старая. Но раньше фальсификаторы обычно добивались приемлемого качества, ведь их главной целью был уход от налогов. Сейчас же главный вопрос именно в качестве продукции. Эксперт подчеркивает, что уже двое его знакомых получили серьезные проблемы с двигателями.

"Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат из украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты, — уточняет Сергей Куюн. — Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39–42 грн/л. Но проблема в том, что раньше октан повышался с помощью так называемых "растворителей" из Беларуси и России. Рецептуры были разными, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92. В качестве октаноповышающего компонента используется биоэтанол (обезвоженный спирт). Его в достаточно больших количествах производят в Украине".

Что такое альтернативное топливо

Эксперт сообщил, что бензин, состоящий из более чем 30% биоэтанола – вполне регламентированная законодательством и распространенная в мире вещь, его называют альтернативным топливом.

"Но оно по своим эксплуатационным показателям должно быть не хуже стандартных бензинов. То есть потребитель не должен ощущать разницы, что у него в баке, — подчеркивает Сергей Куюн. — Сейчас для производства такого горючего и просто для "бодяги" со спиртом нет всех составляющих. Кроме вышеупомянутых базовых компонентов, это топливо также требует пакет стабилизирующих присадок для предотвращения его быстрой порчи (расслоения). Их тоже нет. Именно поэтому качество крафтового бензина сейчас хромает на обе ноги".

По словам эксперта, чувствуют это и потребители: очередей за "альтернативой" не наблюдается даже на фоне жесткого дефицита. Поэтому он рекомендует интересоваться при покупке происхождением топлива, и не торопиться заправлять полный бак, лучше сначала попробовать его, убедиться в качестве. Также Куюн не советует заправляться "спиртовым" бензином впрок, так как его длительное хранение нежелательно.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Украине дефицит бензина и дизтоплива продлится несколько месяцев. Именно столько времени нужно нефтетрейдерам, чтобы выполнить все бюрократические требования и наладить ритмичные поставки бензовозами.

Также Фокус сообщал о том, что 28 апреля в Киеве собрались огромные очереди перед заправками, на многих из них бензина не было. Сергей Куюн написал, что автозаправки продают такие же объемы бензина, как и раньше, но из-за того, что многие вернулись в столицу, этого не хватает.

Ситуация с очередями на автозаправки сохранилась и 1 мая.