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Китайский Prado: BAIC презентовали недорогой и экономичный рамный внедорожник (фото)

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BAIC BJ60, новый BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайские внедорожники, китайский Prado
Фото: BAIC | Решетка радиатора внедорожника выполнена в стиле Jeep, но получила диодную подсветку

BAIC BJ60 – большой внедорожник по разумной цене. Автомобиль оснащен гибридной установкой и может проехать 1000 км без дозаправки.

В Китае презентовали новый BAIC BJ60. Большой внедорожник поступит в продажу с лета и станет более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около $40-45 тысяч. Об этом сообщает официальный сайт китайской марки.

BAIC BJ60, новый BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайские внедорожники, китайский Prado
Длина автомобиля превышает 5 метров
Фото: BAIC

BAIC BJ60 – классический рамный внедорожник с характерным для авто такого класса внешним видом. У него высокий капот, двухобъемный профиль и выраженные расширенные колесные арки. Решетка радиатора выполнена в духе Jeep и получила диодную подсветку, а ее дизайн повторяют изогнутые ходовые огни в фарах.

BAIC BJ60, новый BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайские внедорожники, китайский Prado
Внедорожник доступен только в гибридной версии
Фото: BAIC

Размеры BAIC BJ60:

  • Длина – 5020 мм
  • Ширина – 1955 мм
  • Высота – 1925 мм
  • Колесная база – 2820 мм
BAIC BJ60, новый BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайские внедорожники, китайский Prado
Автомобиль получил современную цифровую панель приборов и проекцию на лобовое стекло
Фото: BAIC

Салон BAIC BJ60 получился весьма современным – с виртуальной панелью приборов, проекцией на лобовое стекло и большим 12-дюймовым сенсорным дисплеем. Предложены версии на 5 и 7 мест. Комплектация включает подогрев сидений, панорамную крышу и 20-дюймовые легкосплавные диски.

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Характеристики BAIC BJ60 пока раскрыты лишь частично. Известно, что внедорожник получит мощную гибридную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 6 с. Точный расход топлива не разглашается, но заявлено, что авто будет очень экономичным и на одном баке сможет проехать около 1000 км.

BAIC BJ60, новый BAIC BJ60, BAIC BJ60 2022, китайские внедорожники, китайский Prado
Предложены версии на 5 и 7 мест
Фото: BAIC

Естественно, обязательным является полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Подвеска всех колес будет независимой.

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