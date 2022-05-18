Для большой семьи: как выглядит новый восьмиместный внедорожник Land Rover (фото)

Land Rover Defender 130 подрастет до 5,1 м в длину. Его позиционируют как флагманский вариант модели с богатым оснащением и дорогой отделкой салона.

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Опубликовано первое официальное фото Land Rover Defender 130. Удлиненная семейная версия внедорожника будет презентована 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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Ранее новый Land Rover Defender 130 видели только в камуфляже на тестах. Теперь его дизайн перестал быть секретом, хотя визуально внедорожник мало чем отличается от стандартного пятидверного Land Rover Defender 110.

[ + – ] Ранее внедорожник засняли на тестах в камуфляже Фото: Autocar

Внедорожник удлинят на 340 мм – до 5100 мм. Колесная база при этом останется неизменной (3022 мм), ведь увеличат только задний свес Defender 130.

Возросшие размеры позволили сделать автомобиль восьмиместным – на втором и третьем рядах установят по три сиденья. Увеличится и объем багажника.

Кроме того, внутреннее убранство в Defender 130 станет богаче. Дело в том, что его позиционируют, как дорогую флагманскую версию, а потому внутреннюю отделку улучшат.

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Двигатели Land Rover Defender 130 будут такими же, как и у остальных версий модели. Внедорожник получит бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (300 л. с.) и 3,0 л (400 л. с.), а также двухлитровый 240-сильный и трехлитровый 300-сильный турбодизели. Будут в линейке и плаг-ин гибрид на 404 л. с., и заряженный вариант с 5,0-литровым 525-сильным V8.

Естественно, новый Land Rover Defender 130 сохранит отличную проходимость. Авто получит полный привод с понижающей передачей, набор режимов для разных типов бездорожья и внедорожный круиз-контроль. За доплату предложат пневмоподвеску с изменяемым (218-292 мм) клиренсом.

Ранее Фокус рассказывал про новый Range Rover Sport. Внедорожник построен на современной платформе и получил двигатели мощностью до 530 л. с.