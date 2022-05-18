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Для большой семьи: как выглядит новый восьмиместный внедорожник Land Rover (фото)

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Land Rover Defender 130, новый Land Rover Defender, Land Rover Defender, Land Rover Defender 2022
Фото: Land Rover | Land Rover Defender 130 удлинят на 34 см — до 5,1 м

Land Rover Defender 130 подрастет до 5,1 м в длину. Его позиционируют как флагманский вариант модели с богатым оснащением и дорогой отделкой салона.

Опубликовано первое официальное фото Land Rover Defender 130. Удлиненная семейная версия внедорожника будет презентована 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Ранее новый Land Rover Defender 130 видели только в камуфляже на тестах. Теперь его дизайн перестал быть секретом, хотя визуально внедорожник мало чем отличается от стандартного пятидверного Land Rover Defender 110.

Land Rover Defender 130, новый Land Rover Defender, Land Rover Defender, Land Rover Defender 2022
Ранее внедорожник засняли на тестах в камуфляже
Фото: Autocar

Внедорожник удлинят на 340 мм – до 5100 мм. Колесная база при этом останется неизменной (3022 мм), ведь увеличат только задний свес Defender 130.

Возросшие размеры позволили сделать автомобиль восьмиместным – на втором и третьем рядах установят по три сиденья. Увеличится и объем багажника.

Кроме того, внутреннее убранство в Defender 130 станет богаче. Дело в том, что его позиционируют, как дорогую флагманскую версию, а потому внутреннюю отделку улучшат.

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Двигатели Land Rover Defender 130 будут такими же, как и у остальных версий модели. Внедорожник получит бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (300 л. с.) и 3,0 л (400 л. с.), а также двухлитровый 240-сильный и трехлитровый 300-сильный турбодизели. Будут в линейке и плаг-ин гибрид на 404 л. с., и заряженный вариант с 5,0-литровым 525-сильным V8.

Естественно, новый Land Rover Defender 130 сохранит отличную проходимость. Авто получит полный привод с понижающей передачей, набор режимов для разных типов бездорожья и внедорожный круиз-контроль. За доплату предложат пневмоподвеску с изменяемым (218-292 мм) клиренсом.

Ранее Фокус рассказывал про новый Range Rover Sport. Внедорожник построен на современной платформе и получил двигатели мощностью до 530 л. с.