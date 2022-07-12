Где в Украине продается больше всего автомобилей во время войны (статистика)

Из 2,9 тысяч новых авто, проданных в Украине за июнь, около тысячи приобрели в Киеве. Жители столицы предпочитают модели повышенной проходимости.

Киев остается ключевым региональным авторынком Украины. В столице продается около трети всех новых машин в стране. Об этом свидетельствует статитика ассоциации "Укравтопром".

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В частности, за июнь из 2,9 тыс. проданных в Украине автомобилей около тысячи (35%) приходится на Киев. Жители столицы предпочитают бензиновые авто – их доля составляет 58%. 23% машин – дизельные, 14% – гибридные и только 5% – электромобили.

[ + – ] Самым популярным авто в Киеве является Renault Duster Фото: Renault

Чаще всего киевляне выбирают модели повышенной проходимости — кроссоверы, пикапы и внедорожники. Лидером симпатий с огромным отрывом является Renault Duster, он нашел 127 покупателей.

Самые популярные авто в Киеве за июнь 2022 года:

Renault Duster – 127 проданных авто Mitsubishi L200 – 58 Toyota Yaris Cross – 41 Jeep Compass – 38 Hyundai i30 – 32 Toyota Highlander – 32

Для сравнения, в целом по Украине предпочтения автомобилистов несколько отличаются, хотя лидер рынка все тот же.

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ТОП-5 самых популярных авто в Украине:

Renault Duster – 168 проданных авто Toyota RAV4 – 118 Toyota Highlander – 114 Toyota Yaris Cross – 104 Ford Kuga – 84

Ранее Фокус сообщал, что до конца лета в Украине презентуют десяток новых моделей авто. Среди них будут и премиальные модели, и кроссоверы, и электромобили.