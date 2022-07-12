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Где в Украине продается больше всего автомобилей во время войны (статистика)

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Фото: Alamy | На Киев приходится треть всех продаж новых авто в Украине

Из 2,9 тысяч новых авто, проданных в Украине за июнь, около тысячи приобрели в Киеве. Жители столицы предпочитают модели повышенной проходимости.

Киев остается ключевым региональным авторынком Украины. В столице продается около трети всех новых машин в стране. Об этом свидетельствует статитика ассоциации "Укравтопром".

В частности, за июнь из 2,9 тыс. проданных в Украине автомобилей около тысячи (35%) приходится на Киев. Жители столицы предпочитают бензиновые авто – их доля составляет 58%. 23% машин – дизельные, 14% – гибридные и только 5% – электромобили.

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Самым популярным авто в Киеве является Renault Duster
Фото: Renault

Чаще всего киевляне выбирают модели повышенной проходимости — кроссоверы, пикапы и внедорожники. Лидером симпатий с огромным отрывом является Renault Duster, он нашел 127 покупателей.

Самые популярные авто в Киеве за июнь 2022 года:

  1. Renault Duster – 127 проданных авто
  2. Mitsubishi L200 – 58
  3. Toyota Yaris Cross – 41
  4. Jeep Compass – 38
  5. Hyundai i30 – 32
  6. Toyota Highlander – 32

Для сравнения, в целом по Украине предпочтения автомобилистов несколько отличаются, хотя лидер рынка все тот же.

Важно
Продажи б/у авто в Украине существенно превысили довоенные показатели
Продажи б/у авто в Украине существенно превысили довоенные показатели

ТОП-5 самых популярных авто в Украине:

  1. Renault Duster – 168 проданных авто
  2. Toyota RAV4 – 118
  3. Toyota Highlander – 114
  4. Toyota Yaris Cross – 104
  5. Ford Kuga – 84

Ранее Фокус сообщал, что до конца лета в Украине презентуют десяток новых моделей авто. Среди них будут и премиальные модели, и кроссоверы, и электромобили.