Где в Украине продается больше всего автомобилей во время войны (статистика)
Из 2,9 тысяч новых авто, проданных в Украине за июнь, около тысячи приобрели в Киеве. Жители столицы предпочитают модели повышенной проходимости.
Киев остается ключевым региональным авторынком Украины. В столице продается около трети всех новых машин в стране. Об этом свидетельствует статитика ассоциации "Укравтопром".
В частности, за июнь из 2,9 тыс. проданных в Украине автомобилей около тысячи (35%) приходится на Киев. Жители столицы предпочитают бензиновые авто – их доля составляет 58%. 23% машин – дизельные, 14% – гибридные и только 5% – электромобили.
Чаще всего киевляне выбирают модели повышенной проходимости — кроссоверы, пикапы и внедорожники. Лидером симпатий с огромным отрывом является Renault Duster, он нашел 127 покупателей.
Самые популярные авто в Киеве за июнь 2022 года:
- Renault Duster – 127 проданных авто
- Mitsubishi L200 – 58
- Toyota Yaris Cross – 41
- Jeep Compass – 38
- Hyundai i30 – 32
- Toyota Highlander – 32
Для сравнения, в целом по Украине предпочтения автомобилистов несколько отличаются, хотя лидер рынка все тот же.Важно
ТОП-5 самых популярных авто в Украине:
- Renault Duster – 168 проданных авто
- Toyota RAV4 – 118
- Toyota Highlander – 114
- Toyota Yaris Cross – 104
- Ford Kuga – 84
Ранее Фокус сообщал, что до конца лета в Украине презентуют десяток новых моделей авто. Среди них будут и премиальные модели, и кроссоверы, и электромобили.