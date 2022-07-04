На українських кордонах залишаються величезні черги з "євроблях"

Чимало українців не встигли розмитнити авто безплатно до 1 липня. Деякі з них уже кинули машини в Європі, інші продовжують стояти в чергах на кордоні.

Безплатне розмитнення авто в Україні скасовано з 1 липня, проте черги на кордонах не зникли. Багато власників "євроблях" не встигли оформити машини вчасно і тепер не знають, що з ними робити. Про це пише "Апостроф".

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Зокрема, станом на сьогодні, 4 липня, черга до пункту пропуску "Медика-Шегині" на українсько-польському кордоні сягає 20 км. Автомобілевози, завантажені вживаними машинами, стоять навіть у прикордонному місті Перемишль. А представники організації "Авто Євро Сила" повідомляють, що на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" черги сягають 7-9 км.

[ + – ] Черги до окремих пропускних пунктів на кордоні сягають 20 км Фото: Апостроф

Деякі власники все ж таки мають намір розмитнити авто, нехай і за гроші. Інші — очевидно їздитимуть на бляхах, хоча за це загрожує штраф розміром до 170 000 гривень і конфіскація авто.

Багато українців просто кидають автомобілі в Польщі прямо на вулицях, адже платна стоянка на паркінгах там недешева за українськими мірками. Втім, за словами експертів авторинку, це не єдиний варіант для власників — існують інші способи вирішення проблеми.

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Нагадаємо, всього з 9 квітня по 30 червня українці встигли розмитнити понад 236 тис. автомобілів. Більшість машин відносяться до бюджетного сегменту, хоча є серед них і суперкари.

Також Фокус повідомляв, що низка депутатів пропонує залишити безплане розмитнення для окремих категорій населення.