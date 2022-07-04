На украинских границах остаются огромные очереди из "евроблях"

Многие украинцы не успели растаможить авто бесплатно до 1 июля. Некоторые из них уже бросили машины в Европе, другие — продолжают стоять в очередях на границе.

Бесплатная растаможка авто в Украине отменена с 1 июля, однако очереди на границах не исчезли. Многие владельцы "евроблях" не успели оформить машины вовремя и теперь не знают, что с ними делать. Об этом пишет "Апостроф".

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В частности, по состоянию на сегодня, 4 июля, очередь к пункту пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе достигает 20 км. Автомобилевозы, загруженные подержанными машинами стоят даже в пограничном городе Перемышль. А представители организации "Авто Евро Сила" сообщают, что на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" очереди достигают 7-9 км.

[ + – ] Очереди к отдельных пропускным пунктам на границе достигают 20 км Фото: Апостроф

Некоторые владельцы все же намеренны растаможить авто, пусть и за деньги. Другие – очевидно будут ездить на "бляхах", хотя за это грозит штраф размером до 170 000 гривен и конфискация авто.

Многие украинцы попросту бросают автомобили в Польше прямо на улицах, ведь платная стоянка на паркингам там недешевая по украинским меркам. Впрочем, по словам экспертов авторынка, это не единственный вариант для владельцев – существуют и другие способы решения проблемы.

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В Украине с 1 июля существенно подешевели электромобили

Напомним, всего с 9 апреля по 30 июня украинцы успели растаможить свыше 236 тыс. автомобилей. Большинство машин относятся к бюджетному сегменту, хотя есть среди них и суперкары.

Также Фокус сообщал, что ряд депутатов предлагают оставить бесплатную растаможку для отдельных категорий населения.