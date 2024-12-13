Безпечні та бюджетні: розроблено твердотільні акумулятори ємністю 40 Аг

Нова технологія робить виробництво акумуляторів більш стійким, енергоефективним та економічно вигідним процесом.

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Компанія Factorial заявила, що її перші повністю твердотільні акумуляторні елементи Solstice масштабовані для досягнення ємності 40 А-год. Про це пише портал Business Wire.

Співзасновник і генеральний директор Factorial Сію Хуан заявив, що повністю твердотільні елементи Solstice ємністю 40 А-год показали "технічну зрілість, валідацію процесу і масштабованість, необхідні для комерційного застосування".

"Проривна продуктивність твердотільних акумуляторів має значення тільки в тому разі, якщо її можна масштабувати до розміру, який буде життєздатним для комерційного використання", — наголосив глава компанії.

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Для виробництва елементів використовувалася нова технологія нанесення покриття з сухим катодом, яка є більш стійкою, енергоефективною та економічно вигідною. Цей метод дає змогу відмовитися від усіх небезпечних розчинників, які не тільки канцерогенні, а й потребують енергоємного процесу випаровування хімікатів для їхньої переробки.

За словами технічного директора і співзасновника Factorial Алекса Ю, процес нанесення покриття на сухі електроди покращує продуктивність осередків, а також дає змогу швидше виконувати замовлення за нижчих витрат.

"У поєднанні з тривалим терміном служби і високою щільністю енергії, повністю твердотільні акумуляторні елементи Solstice від Factorial здатні забезпечити переваги в безпеці, дальності та вартості, які так потрібні автовиробникам", — заявив Алекс Ю.

Нагадаємо, пекінська компанія з виробництва акумуляторів LiPure Energy успішно побудувала виробничу лінію для створення повністю твердотільних акумуляторів і вже успішно запустила масове виробництво.

Також повідомлялося, що китайська компанія Huawei подала патент на нову технологію, яка може значно поліпшити твердотільні літій-іонні акумулятори.