Безпечні та бюджетні: розроблено твердотільні акумулятори ємністю 40 Аг
Нова технологія робить виробництво акумуляторів більш стійким, енергоефективним та економічно вигідним процесом.
Компанія Factorial заявила, що її перші повністю твердотільні акумуляторні елементи Solstice масштабовані для досягнення ємності 40 А-год. Про це пише портал Business Wire.
Співзасновник і генеральний директор Factorial Сію Хуан заявив, що повністю твердотільні елементи Solstice ємністю 40 А-год показали "технічну зрілість, валідацію процесу і масштабованість, необхідні для комерційного застосування".
"Проривна продуктивність твердотільних акумуляторів має значення тільки в тому разі, якщо її можна масштабувати до розміру, який буде життєздатним для комерційного використання", — наголосив глава компанії.
Для виробництва елементів використовувалася нова технологія нанесення покриття з сухим катодом, яка є більш стійкою, енергоефективною та економічно вигідною. Цей метод дає змогу відмовитися від усіх небезпечних розчинників, які не тільки канцерогенні, а й потребують енергоємного процесу випаровування хімікатів для їхньої переробки.
За словами технічного директора і співзасновника Factorial Алекса Ю, процес нанесення покриття на сухі електроди покращує продуктивність осередків, а також дає змогу швидше виконувати замовлення за нижчих витрат.
"У поєднанні з тривалим терміном служби і високою щільністю енергії, повністю твердотільні акумуляторні елементи Solstice від Factorial здатні забезпечити переваги в безпеці, дальності та вартості, які так потрібні автовиробникам", — заявив Алекс Ю.
Нагадаємо, пекінська компанія з виробництва акумуляторів LiPure Energy успішно побудувала виробничу лінію для створення повністю твердотільних акумуляторів і вже успішно запустила масове виробництво.
Також повідомлялося, що китайська компанія Huawei подала патент на нову технологію, яка може значно поліпшити твердотільні літій-іонні акумулятори.