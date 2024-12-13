Компактна, але потужна: представлена батарея, яка заряджається на 60% швидше за звичайні

За словами виробника, новий літієвий акумулятор JP30 вирішує проблеми батарей формату 18650, подолавши їхню межу потужності.

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Китайська компанія Ampace офіційно представила циліндричну літієву батарею JP30, яка, як стверджується, забезпечує високу продуктивність у компактному корпусі. Про це йдеться у пресрелізі на сайті PR Newswire.

JP30 являє собою компактний, але потужний акумулятор, призначений для живлення електроінструментів. Компанія рекламує продукт під гаслом: "Робота без зупинок, компактність і потужність".

Крім того, виробник позиціонує батарею JP30 як вирішення проблеми акумуляторів формату 18650. За словами головного технічного директора Ampace доктора Юаня Цінфена, протягом багатьох років вважалося, що можливості потужності батарей 18650 досягли своєї межі, проте JP30 спростувала цю думку.

За даними компанії, нова батарея підтримує безперервний розряд 36 А та імпульсний розряд 140 А протягом 5 с, забезпечуючи більш плавну роботу під час різання сталі та свердління бетону. Ємність батареї було збільшено на 20 %, з 2,5 А-год до 3,0 А-год.

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Повідомляється, що JP30 може витримати понад 600 циклів при розряді 30 А, що втричі більше, ніж традиційні батареї 18650. При розряді 20 А акумулятор може витримати 1000 циклів. JP30 також заряджається до 80 % всього за 10 хвилин, що на 60 % швидше, ніж звичайні батареї.

"JP30 досягає значного стрибка в продуктивності завдяки низці технологічних удосконалень, будучи ідеальним рішенням для застосунків, що вимагають точності, а також обмежень за розміром і вагою", — ідеться в пресрелізі.

Нагадаємо, компанія Qnovo представила ПЗ SentinelX для акумуляторів електромобілів, покликане запобігти загорянням машин через несправні батареї, що несправні або деградували.

Зі свого боку компанія Factorial заявила, що її перші повністю твердотільні акумуляторні елементи Solstice масштабовані для досягнення ємності 40 А-год.