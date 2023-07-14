Військові інженери запустили дрон PHASA-35 у стратосферу: його не зіб'є жодна ракета (відео)

Цей безпілотник тепер може з легкістю відстежувати секретні військові цілі Росії або Китаю, перебуваючи в недосяжності для ППО і літаків.

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Британські інженери з іменитої BAE Systems успішно завершили стратосферні випробування псевдосупутника PHASA-35, йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії. За 24 години дрон PHASA-35 піднявся на висоту понад 20 км, досягнувши стратосфери, а потім успішно приземлився.

Найцікавіше в цьому безпілотнику те, що його системи живляться від сонячних батарей, а це значить, що він максимально довго може перебувати в небі без потреби сідати для зарядки акумуляторів. Так само в PHASA-35, який має розмах крил 35 метрів і можливість нести 15 кг корисного навантаження, використовуються передові технологій, включаючи унікальні композити. Особливі системи енергоспоживання дозволяють дрону заряджатися вдень від сонця, а вночі витрачати накопичену енергію для продовження польоту.

Дрон PHASA-35 планується використовувати для різноманітних цілей. Він може стати в пригоді військовим, оскільки може нести різне обладнання для розвідки ворожих територій. Так само безпілотник може відстежувати і переміщення своєю територією для запобігання проникненню диверсантів або терористів на об'єкти, що особливо охороняються.

При цьому дрону нестрашні ППО або винищувачі противника: він літає настільки високо, що його неможливо збити. Через особливості стратосфери, яка містить дуже щільне і розряджене повітря, у ній не можуть здійснювати польоти звичайні ракети ППО або винищувачі.

Крім того, цей незвичайний псевдосупутник можна використовувати і в мирних цілях. Наприклад, він здатний служити своєрідною "літаючою базовою станцією" для операторів мобільного зв'язку, допомагаючи покривати сигналом стільникових мереж і 5G-інтернетом важкодоступні місця в горах. Звісно, цей дрон допоможе налагодити зв'язок у районах стихійних лиха, наприклад.

Програма PHASA-35 реалізується в новому центрі передових досліджень і розробок в авіаційному секторі BAE Systems, який призначений для надання Великій Британії та її союзникам передових бойових авіаційних засобів. Оскільки Велика Британія є надійним союзником України, то, можливо, PHASA-35 з'явиться і в стратосфері України.

Раніше Фокус розповідав, що в США наблизилися до створення реактивного дрона майбутнього. Цей БПЛА знищуватиме літаки противника ракетами просто в небі.