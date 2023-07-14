Военные инженеры запустили дрон PHASA-35 в стратосферу: его не собьет ни одна ракета (видео)

Этот беспилотник теперь может с легкостью отслеживать секретные военные цели России или Китая находясь в недосягаемости для ПВО и самолетов.

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Британские инженеры из именитой BAE Systems успешно завершили стратосферные испытания псевдоспутника PHASA-35, говорится в официальном сообщении на сайте компании. За 24 часа дрон PHASA-35 поднялся на высоту более 20 км, достигнув стратосферы, а затем успешно приземлился.

Самое интересное в этом беспилотники то, что его системы питаются от солнечных батарей, а потому он максимально долго может находиться в небе без потребности садиться для зарядки аккумуляторов. Так же в PHASA-35, который имеет размах крыльев 35 метров и возможность нести 15 кг полезной нагрузки, используются передовые технологий, включая уникальные композиты. Особые системы энергопотребления позволяют дрону заряжаться днем от солнца, а ночью тратить накопленную энергию для продолжения полета.

Дрон PHASA-35 планируется использовать для разнообразных целей. Он может пригодиться военным, поскольку может нести различное оборудование для разведки вражеских территорий. Так же беспилотник может отслеживать и перемещение по своей территории для предотвращения проникновения диверсантов или террористов на особо охраняемые объекты.

При этом дрону нестрашны ПВО или истребители противника: он летает настолько высоко, что его невозможно сбить. Из-за особенностей стратосферы, которая содержит очень плотный и разряженный воздух, в ней не могут совершать полеты обычные ракеты ПВО или истребители.

Кроме того, этот необычный псевдоспутник можно использовать и в мирных целях. Например, он способен служить своеобразной "летающей базовой станцией" для операторов мобильной связи, помогая покрывать сигналом сотовых сетей и 5G-интернетом труднодоступные места в горах. Конечно, этот дрон поможет наладить связь в районах стихийных бедствия, например.

Программа PHASA-35 реализуется в новом центре передовых исследований и разработок в авиационном секторе BAE Systems, который предназначен для предоставления Великобритании и ее союзникам передовых боевых авиационных средств. Поскольку Великобритания является надежным союзником Украины, то, возможно, PHASA-35 появится и в стратосфере Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что в США приблизились к созданию реактивного дрона будущего. Этот БПЛА будет уничтожать самолеты противника ракетами прямо в небе.