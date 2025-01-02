На 10% більше енергії: незвичайні "крильця" роблять вітряні турбіни ефективнішими (фото)

Вчені придумали нову конструкцію лопатей вітряних турбін, надихнувшись загнутими вгору кінчиками крил птаха кондора.

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Дослідження, проведене в Університеті Альберти в Канаді, показало, що інтеграція у вітряні турбіни вінглетів, натхненних крилами андського кондора, може збільшити вироблення енергії в середньому на 10%. Про це пише портал The Moment.

Зазвичай вітряні турбіни стикаються з проблемою індукованого опору через різницю тиску, створювану під час розрізання повітря лопатями. Опір погіршує ефективність турбін, тому інженери шукають способи знизити його. Одним із рішень стало впровадження вінглетів, які широко поширені в сучасних літаках.

Так, команда вчених на чолі з Хашаяром Рахнамайбахамбарі запропонувала оснастити турбіни вінглетами, надихнувшись структурою крил кондора. Ці птахи відомі своїм вражаючим розмахом крил і здатністю літати на великі відстані, не змахуючи крилами. Загнуті вгору кінчики крил дають змогу птахам максимізувати підйомну силу, мінімізуючи опір.

Лопать турбіни з вінглетом Фото: Khashayar Rahnamaybahambary/The Moment

За словами вчених, цей природний принцип може значно підвищити ефективність вітряних турбін. Вони використовували комп'ютерне моделювання для аналізу повітряного потоку навколо вітряних турбін, які оснащені "крильцями", натхненними кондором. Дослідження підтвердило, що включення "крилець" збільшує вихідну потужність турбіни.

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Канадська фірма промислового дизайну Biome Renewable зіграла важливу роль у цьому дослідженні за допомогою свого "Проекту Кондор", розробивши біоінспірований вінглет довжиною близько 5 метрів. Ця конструкція може модернізувати наявні лопаті турбін, підвищивши їхню ефективність.

Нагадаємо, експеримент на вітряній електростанції Сміла в Норвегії показав, що фарбування лопатей у контрастний колір значно скорочує смертність серед диких птахів через зіткнення з вітряними турбінами.

Також повідомлялося, що вчені з Ліверпульського університету під керівництвом доктора Джо Кінга побудувала прототип фотоелектричної вітряної турбіни під назвою Heat Waver, яка перетворює енергію сонця і вітру.