Встановлено "найвищу у світі" берегову вітряну турбіну: де її розмістили

Новий гібридний баштовий вітрогенератор потужністю 12,5 МВт може зрівнятися за висотою з 60-поверховою будівлею.

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У Внутрішній Монголії (Китай) встановили вітряну турбіну висотою 190 метрів, використавши для цього передовий 4000-тонний всюдихідний кран XCA4000 від компанії XCMG. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на порталі PR Newswire.

Повідомляється, що під час своєї останньої операції XCA4000 зміг підняти 117-тонну гондолу і трансмісію разом із 35-тонними лопатями завдовжки 118 метрів на висоту 190 метрів, що дорівнює висоті 60-поверхової будівлі. У заяві йдеться, що кран бездоганно виконав кожен етап установки.

"Множинні режими руху роблять рульове управління винятково гнучким. Під час встановлення гібридної баштової вітрової турбіни потужністю 12,5 МВт, наразі найвищою на суші, вона виконала два підйоми всього за двадцять хвилин кожен", — сказав оператор крана.

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У прес-релізі сказано, що XCA4000 вирішує проблеми встановлення надпотужних вітряних турбін, підтримуючи зростаючий глобальний сектор зеленої енергетики в Китаї. Кран призначений насамперед для встановлення великих вітряних турбін з висотою маточини до 190 метрів і максимальною потужністю до 15 МВт.

XCA4000 приводиться в рух дизельним двигуном Weichai потужністю 566 кВт. Для забезпечення маневреності всі 11 осей крана завдовжки 29,7 м є керованими, а вісім із них — ведучими.

Нагадаємо, в Китаї також встановлено найбільшу у світі морську вітряну турбіну під назвою MySE 18.X, потужність якої може досягати 20 МВт.

Також повідомлялося, що в Німеччині стартувало будівництво вітряної турбіни, яка стане найвищою у світі. Її висота становитиме 365 метрів, що вище за Ейфелеву вежу в Парижі.