Установлена "самая высокая в мире" береговая ветряная турбина: где ее разместили

Новый гибридный башенный ветрогенератор мощностью 12,5 МВт может сравниться по высоте с 60-этажным зданием.

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Во Внутренней Монголии (Китай) установили ветряную турбину высотой 190 метров, использовав для этого передовой 4000-тонный вездеходный кран XCA4000 от компании XCMG. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале PR Newswire.

Сообщается, что в ходе своей последней операции XCA4000 смог поднять 117-тонную гондолу и трансмиссию вместе с 35-тонными лопастями длиной 118 метров на высоту 190 метров, что равно высоте 60-этажного здания. В заявлении говорится, что кран безупречно выполнил каждый этап установки.

"Множественные режимы движения делают рулевое управление исключительно гибким. Во время установки гибридной башенной ветровой турбины мощностью 12,5 МВт, в настоящее время самой высокой на суше, она выполнила два подъема всего за двадцать минут каждый", — сказал оператор крана.

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В пресс-релизе сказано, что XCA4000 решает проблемы установки сверхмощных ветряных турбин, поддерживая растущий глобальный сектор зеленой энергетики в Китае. Кран предназначен в первую очередь для установки больших ветряных турбин с высотой ступицы до 190 метров и максимальной мощностью до 15 МВт.

XCA4000 приводится в движение дизельным двигателем Weichai мощностью 566 кВт. Для обеспечения маневренности все 11 осей крана длиной 29,7 м являются управляемыми, а восемь из них — ведущими.

Напомним, а Китае также установлена крупнейшая в мире морская ветряная турбина под названием MySE 18.X, мощность которой может достигать 20 МВт.

Также сообщалось, что в Германии стартовало строительство ветряной турбины, которая станет самой высокой в мире. Ее высота составит 365 метров, что выше Эйфелевой башни в Париже.