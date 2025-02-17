Не только для генерации энергии: ветряным турбинам придумали военное применение

Нанотехнологии, искусственный интеллект и различные сенсоры могут превратить ветряные турбины в "глаза" и "уши" для военных.

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Передовые технологии могут сделать ветряные электростанции невидимыми для радаров, а также превратить их в военное оборудование. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, недавно Швеция отклонила 13 запланированных проектов по строительству ветряных электростанций на море из-за их потенциального воздействия на военные радиолокационные системы. Решить эту проблему можно с помощью технологии Stealth, которая уже используется в самолетах.

Сообщается, что технология Stealth вскоре может быть использована для уменьшения помех, которые ветряные турбины создают военным радиолокационным системам. Таким образом Stealth-ветрогенераторы, изготовленные из материалов, поглощающих радиолокационные помехи, могут стать частью ветряных электростанций, сосуществующих с аэродромами и военными базами.

К примеру, еще в 2016 году компания QinetiQ разработала легкие, поглощающие радиолокационные волны материалы, которые могли бы интегрироваться в турбины от компании Vestas без существенного изменения их физических характеристик или производственного процесса.

Применение стелс-технологии QinetiQ в этих турбинах позволило снизить уровень радиолокационных помех до 99 %. Технология была, в частности, реализована на каталонской ветроэлектростанции Ensemble Eolie, расположенной в зоне действия метеорологического радара Opoul.

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Также сообщается, что нанотехнологии, искусственный интеллект и различные сенсоры могут помочь не только скрыть ветряные турбины от датчиков радаров, но и превратить их в "глаза" и "уши" для военных.

При этом в издании отметили, что Stealth-турбины могут увеличить стоимость ветряных электростанций. Кроме того, есть опасения, что радиопоглощающие материалы, которые используются в самолетах, могут повлиять на аэродинамические характеристики лопастей.

Напомним, в Польше рассматривают развитие морских ветряных электростанций как возможность повышения возможностей военного наблюдения, в частности за счет установки на турбинах радаров и гидроакустических систем.

В свою очередь компания JetWind Power установила на территории аэропорта Dallas Love Field в США первые в своем роде контейнеры, которые преобразуют ветер, создаваемый самолетами, в чистую электроэнергию.