Превратит окно в генератор: "прозрачный" солнечный элемент поглощает свет с двух сторон

По словам исследователей, новые солнечные элементы сохраняют 80% своей эффективности после 1000 часов работы.

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Группа исследователей из Индийского технологического института (IIT) спроектировала и изготовила двусторонние солнечные элементы, которые обладают высокой прозрачностью для инфракрасного света. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, двусторонние солнечные элементы могут генерировать электричество из солнечного света, падающего как на их переднюю, так и на заднюю стороны, что делает их более эффективными.

Двусторонние солнечные элементы можно было бы интегрировать в теплицы и прозрачные окна домов, превращая стекла в генераторы. Однако эта технология до сих пор не получила широкого распространения, так как требует прозрачных электродов для проведения электричества и пропускания света.

Перед учеными стояла задача найти прозрачный материал для электродов, который был бы прочным, стабильным, эффективным и доступным. Исследователи из IIT решили эту проблему, разработав прозрачный электрод из двух слоев оксида никеля (NiO) и одного слоя серебра (Ag).

Для создания этого электрода команда использовала технологию, называемую низкоэнергетическим физическим осаждением из паровой фазы. В этом процессе материалы испаряются в вакуумной камере, а затем конденсируются на поверхности, образуя тонкие, однородные слои.

В результате получился электрод толщиной менее 40 нанометров. Такая тонкая конструкция делает его пригодным для использования в строительных материалах и в сочетании с другими типами солнечных элементов.

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Солнечные элементы с новым электродом показали коэффициент двусторонности 72%. Это значит, что они могут эффективно улавливать свет с обоих направлений. Кроме того, ячейки сохранили 80% своей эффективности после 1000 часов тестирования без какого-либо защитного покрытия

"Этот прорыв подчеркивает огромный потенциал двусторонних перовскитных солнечных элементов в развитии технологий солнечной энергетики", — отметил старший автор исследования, профессор Дхрити Сундар Гхош.

Напомним, исследователи из Шеффилдского университета в партнерстве с британской компанией Power Roll разработали новую конструкцию солнечных панелей, которая исключила использование дорогих и дефицитных редкоземельных элементов.