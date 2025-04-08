Сонячну енергію добуватимуть незвичним способом із космосу: що придумали вчені

Американський стартап Aetherflux, який розробив нову технологію космічної сонячної енергетики, залучив 50 млн доларів. Демонстраційне обладнання буде запущено на орбіту 2026 року.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Замість великих масивів на геостаціонарній орбіті, на низьку навколоземну орбіту відправлять угруповання модульних супутників.

Нещодавно компанія Aetherflux оголосила, що залучила 50 млн доларів у раунді серії A. Breakthrough Energy Ventures і NEA також взяли участь у раунді.

Космічний стартап уперше оголосив про свої плани в жовтні минулого року. Компанію заснував генеральний директор Байджу Бхатт, батько якого був ученим NASA. У самого Бхатта є досвід роботи у сфері фінансових послуг. Спочатку він сам фінансував фірму, вклавши 10 млн доларів.

Супутники Aetherflux призначені для збору сонячної енергії та подальшої її передачі на Землю за допомогою лазерів. Традиційно вчені пропонували використовувати великі масиви на геостаціонарній орбіті. Вони збирали б сонячну енергію і передавали її на Землю за допомогою мікрохвильових променів на великих наземних станціях.

Головна перевага розробки космічного сонячного енергетичного угруповання полягає в тому, що воно модульне і може багаторазово вдосконалюватися і масштабуватися. За словами Бхатта, традиційні концепції більше засновані на підході "все або нічого", який стримує розвиток технологій.

Aetherflux продемонструвала передачу енергії в лабораторних умовах. Далі вона має намір випробувати свою технологію в космосі. Угруповання супутників буде доставлено за допомогою космічного корабля компанії Apex. Космічний корабель "кіловатного класу" буде запущено на борту місії SpaceX Transporter, запланованої на 2026 рік.

Після виходу на орбіту супутники Aetherflux почнуть передавати енергію назад на Землю за допомогою інфрачервоного лазера з розміром плями 10 м. Компанія заявляє, що поліпшить цю здатність у міру вдосконалення свого проекту.

На відміну від великих масивів на геостаціонарній орбіті, які завжди перебуватимуть на сонячному світлі, супутники Aetherflux потребуватимуть сховища енергії. Менші супутники літатимуть на низькій навколоземній орбіті, тому вони повинні працювати в нічний час.

Раніше ми писали, що з космосу на Землю піде "дощ" енергії. В оповіданні 1941 року "Логіка" Айзек Азімов оповідає про космічну станцію, яка постачає планети енергією за допомогою мікрохвиль. З того часу вчені намагалися знайти спосіб зробити можливим такий режим енергопостачання.