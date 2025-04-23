В РФ создали первую систему спутниковой связи с дронами: чем это грозит Украине

В России испытывают систему спутниковой связи для беспилотных летательных аппаратов, чтобы увеличить дальность их применения.

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Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Интеллектуальные приборы" ("Интеп"), которое ее разработало.

Система работает в Ku-диапазонах частот, но можно изготовить вариант для С-диапазона. Конструкция объединяет высокоэффективную параболическую антенну диаметром 35 см с облучателем, трансивер, модуль управления, модуль позиционирования и интеллектуальную систему слежения в одной антенне. Она поможет дронам в движении сохранять дистанционную связь со спутниками на геостационарной орбите.

Антенна вращается со скоростью до 200 градусов в секунду. Как говорят конструкторы, это обеспечит устойчивую связь для быстрых летательных аппаратов и маломерных судов.

Оператор сможет быстро менять параметры каналов связи на программном уровне менять параметры формируемых каналов связи. Встроенный в систему маршрутизатор, в сочетании с собственной IP-архитектурой и механизмом оптимизации структуры и объема передаваемых сетевых данных, обеспечивают легкую интеграцию формируемых каналов связи в любую сеть передачи данных.

Это первая в России система подобного рода, она предназначена для беспилотников среднего класса. Как рассказал гендиректор КБ Александр Кондрашин, спутниковая связь должна работать с мобильными малогабаритными станциями с усеченной апертурой весом менее 8 кг, эффективно используя частоты благодаря кодовому уплотнению.

Новая система должна работать на границах зон покрытия космических аппаратов на геостационарной орбите и перспективных на высокой эллиптической орбите, в том числе в высоких широтах. Разработчики уверяют, что это поможет использовать ее в морских акваториях Черного и Каспийского морей, а также на Дальнем Востоке.

В комментарии СМИ эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что применение систем спутниковой связи откроет новые возможности для российских дронов, ведь значительно расширит радиус их действия. По словам Федутинова, после внедрения систем россияне смогут контролировать беспилотники за пределами действия радиоканалов, работающих в зоне прямой видимости, а также вне иных источников ретрансляции сигналов — например, других беспилотников, или элементов инфраструктуры сетей сотовой связи.

"Замечу, что для таких беспилотных аппаратов возможности спутниковой связи российскими разработчиками были реализованы впервые", — высказался специалист.

Теоретически, новую систему спутниковой связи россияне могут использовать для ведения войны в Украине. Например, российская армия уже запускала ударные дроны "Шахед" с терминалами Starlink на борту. Как объяснил украинский разработчик Игорь Криничко, спутниковый интернет позволяет передавать любую информацию, включая видео, при этом такую связь очень сложно подавить.

В июле 2024 года в "Роскосмосе" сообщили, что в России впервые смогли управлять БПЛА через спутник с помощью системы "Гонец". Они использовали беспилотный самолет "Геоскан 201" с экспериментальным модемом на борту и наземную станцию управления. По словам россиян, им удалось совершить 6 полетов, передавая через спутник данные о местоположении и телеметрию.