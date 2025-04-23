У РФ створили першу систему супутникового зв'язку з дронами: чим це загрожує Україні

У Росії випробовують систему супутникового зв'язку для безпілотних літальних апаратів, щоб збільшити дальність їх застосування.

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Про це російському агентству ТАСС повідомили в конструкторському бюро "Інтелектуальні прилади" ("Интеп"), яке її розробило.

Система працює в Ku-діапазонах частот, але можна виготовити варіант для С-діапазону. Конструкція об'єднує високоефективну параболічну антену діаметром 35 см з опромінювачем, трансивер, модуль управління, модуль позиціювання та інтелектуальну систему стеження в одній антені. Вона допоможе дронам у русі зберігати дистанційний зв'язок із супутниками на геостаціонарній орбіті.

Антена обертається зі швидкістю до 200 градусів на секунду. Як кажуть конструктори, це забезпечить стійкий зв'язок для швидких літальних апаратів і маломірних суден.

Оператор зможе швидко змінювати параметри каналів зв'язку на програмному рівні змінювати параметри формованих каналів зв'язку. Вбудований у систему маршрутизатор, у поєднанні з власною IP-архітектурою і механізмом оптимізації структури та обсягу переданих мережевих даних, забезпечують легку інтеграцію сформованих каналів зв'язку в будь-яку мережу передачі даних.

Це перша в Росії система такого роду, вона призначена для безпілотників середнього класу. Як розповів гендиректор КБ Олександр Кондрашин, супутниковий зв'язок має працювати з мобільними малогабаритними станціями з усіченою апертурою вагою менше ніж 8 кг, ефективно використовуючи частоти завдяки кодовому ущільненню.

Нова система має працювати на межах зон покриття космічних апаратів на геостаціонарній орбіті та перспективних на високій еліптичній орбіті, зокрема у високих широтах. Розробники запевняють, що це допоможе використовувати її в морських акваторіях Чорного і Каспійського морів, а також на Далекому Сході.

У коментарі ЗМІ експерт у галузі безпілотної авіації Денис Федутінов припустив, що застосування систем супутникового зв'язку відкриє нові можливості для російських дронів, адже значно розширить радіус їхньої дії. За словами Федутінова, після впровадження систем росіяни зможуть контролювати безпілотники за межами дії радіоканалів, які працюють у зоні прямої видимості, а також поза іншими джерелами ретрансляції сигналів — наприклад, інших безпілотників, або елементів інфраструктури мереж стільникового зв'язку.

"Зауважу, що для таких безпілотних апаратів можливості супутникового зв'язку російські розробники реалізували вперше", — висловився фахівець.

Теоретично, нову систему супутникового зв'язку росіяни можуть використовувати для ведення війни в Україні. Наприклад, російська армія вже запускала ударні дрони "Шахед" з терміналами Starlink на борту. Як пояснив український розробник Ігор Криничко, супутниковий інтернет дає змогу передавати будь-яку інформацію, включно з відео, при цьому такий зв'язок дуже складно придушити.

У липні 2024 року в "Роскосмосі" повідомили, що в Росії вперше змогли керувати БПЛА через супутник за допомогою системи "Гонець". Вони використовували безпілотний літак "Геоскан 201" з експериментальним модемом на борту і наземну станцію управління. За словами росіян, їм вдалося здійснити 6 польотів, передаючи через супутник дані про місцезнаходження і телеметрію.