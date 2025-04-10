Холод, снег и метели: синоптик рассказала, какой будет погода 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, из-за очередного атмосферного фронта в большинстве областей Украины ожидается снег, сильный ветер и кратковременные метели.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что в восточных областях и в Днепропетровской области будет дождь и мокрый снег. В целом из-за погоды сегодня может осложниться ситуация на дорогах.

Температура воздуха по Украине будет составлять:

на севере +1...+4 градуса;

на западе +3...+7;

в центральных областях +2...+6;

на Днепропетровщине +5...+8 градусов

в южной части +5...+9;

в Одесской области +4...+6 градусов;

в восточных областях +5...+10.

В Украине в этот день будет преобладать ветер северных направлений. На востоке ветер ожидается юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15–20 метров в секунду. Специалист посоветовала быть осторожными под билбордами и не становиться близко под старыми ветвистыми деревьями.

Погода сегодня в столице

В Киеве в этот день ожидается снег и мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый. Днем столбик термометра поднимется до +1...+3 градусов.

Как погода сегодня повлияет на работу предприятий

В "Укргидрометцентре" добавили, что погода сегодня будет затруднять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также это может привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

Напомним, с 5 апреля в Украине заснежило. В частности, засыпало Волынскую область, позже стало известно о похолодании в Одесской области, а на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -18. Кроме того, дороги заметало в Тернопольской и Львовской областях, заснежило в Киеве и на Черниговщине.

Напомним, что по словам Наталки Диденко, до выходных в Украине будет холодно. Потепление начнет возвращаться только с Вербного воскресенья, которое в этом году ожидается 13 апреля.