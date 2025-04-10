Холод, сніг та хуртовини: синоптикиня розповіла, якою буде погода 10 квітня

Сьогодні, 10 квітня, через черговий атмосферний фронт у більшості областей України очікується сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини.

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Вона додала, що у східних областях та в Дніпропетровській області буде дощ та мокрий сніг. Загалом через погоду сьогодні може ускладнитись ситуація на дорогах.

Температура повітря по Україні становитиме:

на півночі +1…+4 градуси;

на заході +3…+7;

у центральних областях +2…+6;

на Дніпропетровщині +5…+8 градусів

у південній частині +5…+9;

в Одеській області +4…+6 градусів;

у східних областях +5…+10.

В Україні цього дня переважатиме вітер північних напрямків. На сході вітер очікується південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Фахівчиня порадила бути обережними під білбордами та не ставати близько під старими гіллястими деревами.

Погода сьогодні у столиці

У Києві цього дня очікується сніг та мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий. Вдень стовпчик термометра підніметься до +1…+3 градусів.

Як погода сьогодні вплине на роботу підприємств

В "Укргідрометцентрі" додали, що погода сьогодні ускладнюватиме роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також це може призведе до порушення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, з 5 квітня в Україні засніжило. Зокрема, засипало Волинську область, пізніше стало відомо про похолодання на Одещині, а на горі Піп Іван температура повітря опустилась до -18. Крім того, дороги замітало в Тернопільській і Львівській області, засніжило у Києві та на Чернігівщині.

Нагадаємо, що за словами Наталки Діденко, до вихідних в Україні буде холодно. Потепління почне повертатися лише з Вербної неділі, яке цього року очікується 13 квітня.