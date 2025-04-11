Дешевле и мощнее обычных: уникальные турбины-"змеи" TW6 выдержат любой ветер

Голландская компания We4Ce изготовила 10 комплектов лопастей для стартапа TouchWind, предназначенных для испытаний необычной плавающей ветряной турбины TW6 с цельным ротором.

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Об пишет портал Innovation Origins.

TW6 отличается от традиционных трехлопастных ветряных турбин своей конструкции, похожей на воздушного змея. Вместо того чтобы вращать лопасти, она "поднимается" вместе с ветром, используя аэродинамическую подъемную силу для поддержания устойчивости и регулирования мощности. Такая конфигурация позволяет лопасти эффективнее использовать сильный ветер, одновременно снижая нагрузку на конструкцию.

Традиционные трехлопастные турбины отключаются при скорости выше 90 км/ч, чтобы предотвратить повреждение груза, что особенно важно для лопасти. Благодаря саморегулирующемуся одному ротору конструкция TouchWind минимизирует стресс от нагрузки и сохраняет работоспособность при скорости ветра до 250 км/ч, что является самым высоким показателем в отраслевых стандартах.

Конструкция TouchWind направлена ​​не только на уменьшение помех от ветра между ветряными турбинами, что является распространенной проблемой на крупных ветровых электростанциях, но и на повышение общей эффективности выработки электроэнергии ветровой электростанцией. Окончательная версия должна стоить дешевле и производить больше энергии, чем традиционные турбины.

Поставка лопастей стала следующим шагом в создании прототипа ветряной турбины TouchWind. Инженеры испытают на суше и на море установки мощностью 12 кВт с роторами диаметром шесть метров, предназначенными для эффективного захвата энергии, Турбины будут размещены близко друг к другу, чтобы подтвердить высокую плотность энергии, ранее продемонстрированную в испытаниях в аэродинамической трубе. Прототип, который в настоящее время собирается в Эйндховене, начнут испытываться летом 2025 года.

TouchWind начала разработку версии турбины мощностью 3–5 МВт в 2025 году, стремясь усовершенствовать ее конструкцию для будущего развертывания в море. Ветровые турбины подходят для более компактных морских ветровых электростанций и могут быть еще больше масштабированы в будущем.

We4Ce придумала новый метод производства с использованием технологии одноразовой инфузии для центральной части лопасти ротора. Благодаря проектированию аэродинамических оболочек для устранения линий склеивания в области носа риск эрозии передней кромки значительно снижается, что приводит к повышению долговечности и более высокой годовой выработке энергии.

Ранее писали, что компания IceWind разработала инновационную вертикальную ветряную турбину Freya. Она может улавливать ветер с любого направления и подходит для установки на частных домах.