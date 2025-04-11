Дешевші та потужніші за звичайні: унікальні турбіни-"змії" TW6 витримають будь-який вітер

Голландська компанія We4Ce виготовила 10 комплектів лопатей для стартапу TouchWind, призначених для випробувань незвичайної пливучої вітряної турбіни TW6 з цільним ротором.

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Про це пише портал Innovation Origins.

TW6 відрізняється від традиційних трилопатевих вітряних турбін своєю конструкцією, схожою на повітряного змія. Замість того, щоб обертати лопаті, вона "піднімається" разом із вітром, використовуючи аеродинамічну підйомну силу для підтримки стійкості та регулювання потужності. Така конфігурація дає змогу лопаті ефективніше використовувати сильний вітер, одночасно знижуючи навантаження на конструкцію.

Традиційні трилопатеві турбіни відключаються за швидкості понад 90 км/год, щоб запобігти пошкодженню вантажу, що особливо важливо для лопаті. Завдяки саморегульованому одному ротору конструкція TouchWind мінімізує стрес від навантаження і зберігає працездатність за швидкості вітру до 250 км/год, що є найвищим показником у галузевих стандартах.

Конструкція TouchWind спрямована не тільки на зменшення перешкод від вітру між вітряними турбінами, що є поширеною проблемою на великих вітрових електростанціях, а й на підвищення загальної ефективності вироблення електроенергії вітровою електростанцією. Остаточна версія має коштувати дешевше і виробляти більше енергії, ніж традиційні турбіни.

Постачання лопатей стало наступним кроком у створенні прототипу вітряної турбіни TouchWind. Інженери випробують на суші і на морі установки потужністю 12 кВт з роторами діаметром шість метрів, призначеними для ефективного захоплення енергії, Турбіни будуть розміщені близько одна до одної, щоб підтвердити високу щільність енергії, раніше продемонстровану у випробуваннях в аеродинамічній трубі. Прототип, який наразі збирається в Ейндховені, почнуть випробовувати влітку 2025 року.

TouchWind почала розроблення версії турбіни потужністю 3-5 МВт у 2025 році, прагнучи вдосконалити її конструкцію для майбутнього розгортання в морі. Вітрові турбіни підходять для більш компактних морських вітрових електростанцій і можуть бути ще більше масштабовані в майбутньому.

We4Ce придумала новий метод виробництва з використанням технології одноразової інфузії для центральної частини лопаті ротора. Завдяки проєктуванню аеродинамічних оболонок для усунення ліній склеювання в ділянці носа ризик ерозії передньої кромки значно знижується, що призводить до підвищення довговічності та більш високого річного вироблення енергії.

Раніше писали, що компанія IceWind розробила інноваційну вертикальну вітряну турбіну Freya. Вона може вловлювати вітер з будь-якого напрямку і підходить для встановлення на приватних будинках.