Генерує енергію 30 років: створено незвичайну вертикальну турбіну для дому (відео)

Вітрогенератор Freya працює з мінімальним рівнем шуму менше 30 децибел, безпечний для птахів і може витримати ураган.

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Компанія IceWind розробила інноваційну вертикальну вітряну турбіну Freya, здатну вловлювати енергію вітру незалежно від напрямку, в якому він дме. Про це пише портал ECOticias.

Турбіна IceWind

Раніше команда вчених з Індії, Італії та Сінгапуру нову конструкцію вітряної турбіни з вертикальною віссю і двома наборами лопатей, що обертаються одночасно в різних напрямках. Зі свого боку модель Freya складається з шести лопатей з різними конструкціями. Внутрішні лопаті використовують конструкцію опору Савоньє для стійкого запуску, а зовнішні лопаті використовують підйомну конструкцію Дар'є для підвищення ефективності.

Завдяки своїй подвійній конструкції турбіна ефективна в умовах як слабкого, так і сильного вітру. Вертикальна конфігурація дає змогу встановлювати турбіни IceWind у вітряних районах з обмеженими можливостями встановлення або складними турбулентними вітрами.

Турбіни IceWind розраховані на роботу в суворих погодних умовах. Зокрема, Freya здатна витримувати урагани категорії 4. Гідрофобний антиобморожувач і фірмове ущільнення генератора забезпечують захист від льоду, пилу та сторонніх часток, даючи змогу турбіні працювати з мінімальним обслуговуванням протягом тривалого періоду.

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За словами виробника, Freya генерує 160 Вт при швидкості вітру 35 кілометрів на годину і починає працювати при швидкості вітру близько 9 кілометрів на годину. Вітрогенератор працює з мінімальним рівнем шуму менше ніж 30 децибел і розрахований на 30 років служби. Оскільки в турбіні немає великих, швидко рухомих лопатей, вона безпечна для птахів.

Нагадаємо, компанія SD Wind Energy випускає вітрогенератори для домашнього використання SD6 і SD6+, які, за словами виробника, є найменшими вітряними турбінами, які найбільше продаються у Великій Британії.