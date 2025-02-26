Замість сонячних панелей: вітряна турбіна для будинку генерує 6 КВт енергії (фото)

Вітрогенератори SD6 і SD6+ підійдуть для живлення сільських будинків, невеликих підприємств, віддалених островів та інших об'єктів.

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Компанія SD Wind Energy випускає вітрогенератори для домашнього використання SD6 і SD6+, які, за словами виробника, є найменшими вітряними турбінами, що найбільше продаються, у Великій Британії. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що мала вітряна турбіна SD6 призначена для тих, хто відчуває великі потреби в енергії, і для об'єктів, які потребують більшого рівня автономності. Вона входить до списку найкращих вітряних турбін 2024 року за версією порталу Рор Sci.

Вітряна турбіна SD6 Фото: SD Wind Energy

Серед можливих сфер застосування вітрогенератора: сільські будинки, невеликі підприємства, телекомунікацій, державний сектор, віддалені острови.

SD6 можна під'єднати до загальної мережі або акумуляторної системи на 48 В, 120 В, 300 В. Турбіна оснащена системою захисту від перевищення швидкості, що забезпечує безперервне вироблення енергії під час екстремальних вітрів. Це робить її міцною та надійною, порівняно з аналогами.

Технічні характеристики SD6:

пікова потужність — 6кВт;

діаметр ротора — 5,6 м;

матеріал лопаті — скляний термопластичний композит;

варіанти висоти вежі — 9 м / 15 м / 20 м;

гарантія — 5 років;

кольори — світло-сірий і чорний.

Вітряні турбіни SD6 Фото: SD Wind Energy

Зі свого боку модель SD6+ може досягати потужності 9 кВт за високої швидкості вітру. До певної точки потужність SD6+ відповідає SD6, але за швидкості вітру від 11 м/с її потужність експоненціально зростає. Це відбувається завдяки додатковій мідній обмотці, вбудованій у генератор. В іншому конструкція SD6+ така сама, як і в SD6.

Нагадаємо, німецька компанія Niedersachsen Ports (NPorts) у співпраці зі швейцарським стартапом FlowGen будує першу контейнерну вітряну турбіну, яка генеруватиме енергію в порту Емдена.