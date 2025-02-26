Вместо солнечных панелей: ветряная турбина для дома генерирует 6 КВт энергии (фото)

Ветрогенераторы SD6 и SD6+ подойдут для питания сельских домов, небольших предприятий, удаленных островов и прочих объектов.

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Компания SD Wind Energy выпускает ветрогенераторы для домашнего использования SD6 и SD6+, которые, по словам производителя, являются самыми продаваемыми малыми ветряными турбинами в Великобритании. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что малая ветряная турбина SD6 предназначена для тех, кто испытывает большие потребности в энергии, и для объектов, требующих большего уровня автономности. Она входит в список лучших ветряных турбин 2024 года по версии портала Рop Sci.

Ветряная турбина SD6 Фото: SD Wind Energy

Среди возможных областей применения ветрогенератора: сельские дома, небольшие предприятий, телекоммуникаций, государственный сектор, удаленные острова.

SD6 можно подключить к общей сети или аккумуляторной системе на 48 В, 120 В, 300 В. Турбина оснащена системой защиты от превышения скорости, обеспечивает непрерывную выработку энергии во время экстремальных ветров. Это делает ее прочной и надежной, по сравнению с аналогами.

Технические характеристики SD6:

пиковая мощность — 6кВт;

диаметр ротора — 5,6 м;

материал лопасти — стеклянный термопластичный композит;

варианты высоты башни — 9 м / 15 м / 20 м;

гарантия – 5 лет;

цвета — светло-серый и черный.

Ветряные турбины SD6 Фото: SD Wind Energy

В свою очередь модель SD6+ может достигать мощности 9 кВт при высокой скорости ветра. До определенной точки мощность SD6+ соответствует SD6, но при скорости ветра от 11 м/с ее мощность экспоненциально возрастает. Это происходит благодаря дополнительной медной обмотке, встроенной в генератор. В остальном конструкция SD6+ такая же, как и у SD6.

Напомним, немецкая компания Niedersachsen Ports (NPorts) в сотрудничестве со швейцарским стартапом FlowGen строит первую контейнерную ветряную турбину, которая будет генерировать энергию в порту Эмдена.