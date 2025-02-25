Энергия на 30 лет: вертикальная турбина мощностью 10 КВт заменит солнечные панели (фото)

Ветрогенератор V-Air улавливает ветер со всех направлений, работает с низким уровнем шума и требует минимального обслуживания.

Related video

Компания VWind Technologies разработала компактную вертикально-осевую ветряную турбину V-Air мощностью 10 КВт. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что конструкция вертикальной турбины позволяет генерировать энергию при различных скоростях ветра, поэтому она хорошо адаптируется как к городской, так и к сельской местности. Турбина включает три алюминиевые лопасти, которые имеют 4 метра в диаметре и 6 метров в высоту.

Турбина V-Air в Марокко Фото: V-Air Wind Technologies

В отличие от традиционных турбин, V-Air может улавливать энергию ветра с любого направления, обеспечивая более стабильное энергоснабжение. Кроме того, такие турбины работают с низким уровнем шума и требуют минимального обслуживания.

По словам производителя, V-Air начинает вырабатывать электроэнергию, когда скорость ветра достигает 2,5 м/с. Своей максимальной мощности ветрогенератор достигает при скорости ветра 12 м/с. При этом сама конструкция может выдержать порывы ветра до 45 м/с.

Турбина V-Air в Саудовской Аравии Фото: V-Air Wind Technologies

Мощность генерации в 10 КВт позволяет ветряной турбине V-Air обслуживать жилые и коммерческие, а также промышленные здания, выступая в качестве альтернативы традиционным источникам энергии и солнечным панелям.

Компания предлагает несколько размеров турбины высотой от 8 до 10 метров и шириной до 12 метров. Ветрогенераторы рассчитаны на 30-летний срок службы, а производитель предоставляет двухлетнюю гарантию.

Напомним, компания AirTurb провела демонстрацию своей компактной ветряной турбины Model One о встроенными солнечными панелями, которая может достигать мощности в 500 Вт.