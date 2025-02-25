Енергія на 30 років: вертикальна турбіна потужністю 10 КВт замінить сонячні панелі (фото)

Вітрогенератор V-Air вловлює вітер з усіх напрямків, працює з низьким рівнем шуму і потребує мінімального обслуговування.

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Компанія VWind Technologies розробила компактну вертикально-осьову вітряну турбіну V-Air потужністю 10 КВт. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що конструкція вертикальної турбіни дає змогу генерувати енергію за різних швидкостей вітру, тому вона добре адаптується як до міської, так і до сільської місцевості. Турбіна включає три алюмінієві лопаті, які мають 4 метри в діаметрі та 6 метрів у висоту.

Турбіна V-Air у Марокко Фото: V-Air Wind Technologies

На відміну від традиційних турбін, V-Air може вловлювати енергію вітру з будь-якого напрямку, забезпечуючи більш стабільне енергопостачання. Крім того, такі турбіни працюють з низьким рівнем шуму і потребують мінімального обслуговування.

За словами виробника, V-Air починає виробляти електроенергію, коли швидкість вітру досягає 2,5 м/с. Своєї максимальної потужності вітрогенератор досягає за швидкості вітру 12 м/с. При цьому сама конструкція може витримати пориви вітру до 45 м/с.

Турбіна V-Air у Саудівській Аравії Фото: V-Air Wind Technologies

Потужність генерації в 10 КВт дає змогу вітряній турбіні V-Air обслуговувати житлові та комерційні, а також промислові будівлі, виступаючи альтернативою традиційним джерелам енергії та сонячним панелям.

Компанія пропонує кілька розмірів турбіни висотою від 8 до 10 метрів і шириною до 12 метрів. Вітрогенератори розраховані на 30-річний термін служби, а виробник надає дворічну гарантію.

Нагадаємо, компанія AirTurb провела демонстрацію своєї компактної вітряної турбіни Model One з вбудованими сонячними панелями, яка може досягати потужності в 500 Вт.