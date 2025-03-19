Незвичайний вітрогенератор Wind Skystream може покласти край сонячним панелям (відео)

За хорошого вітру система виробляє 200-500 кВт*год електроенергії на місяць, яку можна продавати для отримання прибутку.

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Сонячні панелі зазвичай набагато простіше використовувати для забезпечення будинку енергією, ніж вітряні турбіни, але нова система Wind Skystream 3.7 від Southwest Windpower може змінити це. Детальніше про технологію повідомляє Ecoportal.

Нещодавно Фокус пояснював, як працюють сучасні вітряні турбіни і яку користь приносять. Енергія вітру здається занадто громіздкою для домашнього використання, оскільки для генерації відчутної кількості електрики потрібно підняти на велику висоту велику турбіну, а краще кілька, щоб ловити досить швидкі повітряні потоки.

Wind Skystream 3.7 виробництва Southwest Windpower може працювати за швидкості вітру лише 2,5 метри на секунду і може генерувати до 2,4 кіловата електроенергії за пікової продуктивності. Турбіна важить 93 кг, що відносно небагато, а діаметр ротора становить 3,72 м, що дає змогу використовувати її в обмеженому просторі.

У районах, де постійно дме досить сильний вітер, Wind Skystream може генерувати 200-500 кВт*год на місяць. Спочатку на встановлення системи потрібно витратити від 5000 до 7000 доларів без урахування ремонту, але це досить вигідна інвестиція в довгостроковій перспективі. Використовуючи інвертор, власник будинку або невеликого підприємства може виробляти енергію як для особистих потреб, так і продавати надлишки в загальну мережу для отримання прибутку.

Сонячні панелі є найпопулярнішим джерелом відновлюваної енергії, адже часто потребують менших витрат на встановлення та обслуговування, ніж вітряна турбіна. Можливість заміни сонячних панелей на турбіну Skystream 3.7 багато в чому залежить від місця розташування та енергетичних потреб.

Вітрова енергія краще, ніж сонячна, підходить для людей, які живуть у місцях з постійною холодною і хмарною погодою. Вітрогенератори виробляють електрику в будь-який час доби, тоді як сонячні панелі працюють лише вдень. Вітрова ж вимагає стабільної швидкості вітру і відкритих просторів.

Високий рівень шуму та незвичний вигляд можуть відлякувати деяких власників нерухомості від вітряних турбін. Skystream має незвичні заокруглені лопаті, тож приємніший для очей і працює доволі тихо.

Раніше писали про незвичайну вітряну турбіну Dragonfly Invisible, схожу на бабку. Особлива конструкція дає їй змогу вловлювати вітер з усіх напрямків і виробляти електрику безшумно.

Повідомляли також, які вітрогенератори українці можуть купити в Китаї. Продавці часто завищують можливості обладнання, хоча пропонують цілком доступні ціни.