Необычный ветрогенератор Wind Skystream может положить конец солнечным панелям (видео)

При хорошем ветре система производит 200–500 кВт*ч электроэнергии в месяц, которую можно продавать для получения прибыли.

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Солнечные панели обычно гораздо проще использовать для обеспечения дома энергией, чем ветряные турбины, но новая система Wind Skystream 3.7 от Southwest Windpower может изменить это. Подробнее о технологии сообщает Ecoportal.

Недавно Фокус объяснял, как работают современные ветряные турбины и какую пользу приносят. Энергия ветра кажется слишком громоздкой для домашнего использования, поскольку для генерации ощутимого количества электричества нужно поднять на большую высоту крупную турбину, а лучше несколько, чтобы ловить достаточно быстрые воздушные потоки.

Wind Skystream 3.7 производства Southwest Windpower может работать при скорости ветра всего 2,5 метра в секунду и может генерировать до 2,4 киловатта электроэнергии при пиковой производительности. Турбина весит 93 кг, что относительно немного, а диаметр ротора составляет 3,72 м, позволяя использовать ее в ограниченном пространстве.

В районах, где постоянно дует достаточно сильный ветер, Wind Skystream может генерировать 200–500 кВт*ч в месяц. Первоначально на установку системы нужно потратить от 5000 до 7000 долларов без учета ремонта, но это достаточно выгодная инвестиция в долгосрочной перспективе. Используя инвертор, владелец дома или небольшого предприятия может производить энергию как для личных нужд, так продавать излишки в общую сеть для получения прибыли.

Солнечные панели являются самым популярным источником возобновляемой энергии, ведь часто требуют меньших затрат на установку и обслужив, чем ветряная турбина. Возможность замены солнечных панелей на турбину Skystream 3.7 во многом зависит от местоположения и энергетических потребностей.

Ветровая энергия лучше, чем солнечная, подходит для людей, живущих в местах с постоянной холодной и облачной погодой. Ветрогенераторы производят электричество в любое время суток, тогда как солнечные панели работают лишь днем. Ветровая же требует стабильной скорости ветра и открытых пространств.

Высокий уровень шума и необычный вид могут быть отпугивать некоторых владельцев недвижимости от ветряных турбин. Skystream имеет необычные закругленные лопасти, поэтому приятнее для глаз и работает довольно тихо.

Ранее писали о необычной ветряной турбине Dragonfly Invisible, похожей на стрекозу. Особая конструкция позволяет ей улавливать ветер со всех направлений и производить электричество бесшумно.

Сообщали также, какие ветрогенераторы украинцы могут купить в Китае. Продавцы часто завышают возможности оборудования, хотя предлагают вполне доступные цены.