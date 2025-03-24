Генерирует энергию 30 лет: создана необычная вертикальная турбина для дома (видео)

Ветрогенератор Freya работает с минимальным уровнем шума менее 30 децибел, безопасен для птиц и может выдержать ураган.

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Компания IceWind разработала инновационную вертикальную ветряную турбину Freya, способную улавливать энергию ветра независимо от направления, в котором он дует. Об этом пишет портал ECOticias.

Турбина IceWind

Ранее команда ученых из Индии, Италии и Сингапура новую конструкцию ветряной турбины с вертикальной осью и двумя наборами лопастей, вращающихся одновременно в разных направлениях. В свою очередь модель Freya состоит из шести лопастей с различными конструкциями. Внутренние лопасти используют конструкцию сопротивления Савонье для устойчивого запуска, а внешние лопасти используют подъемную конструкцию Дарье для повышения эффективности.

Благодаря своей двойной конструкции турбина эффективна в условиях как слабого, так и сильного ветра. Вертикальная конфигурация позволяет устанавливать турбины IceWind в ветреных районах с ограниченными возможностями установки или сложными турбулентными ветрами.

Турбины IceWind рассчитаны на работу в суровых погодных условиях. В частности, Freya способна выдерживать ураганы категории 4. Гидрофобный антиобледенитель и фирменное уплотнение генератора обеспечивают защиту от льда, пыли и посторонних частиц, позволяя турбине работать с минимальным обслуживанием в течение длительного периода.

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По словам производителя, Freya генерирует 160 Вт при скорости ветра 35 километров в час и начинает работать при скорости ветра около 9 километров в час. Ветрогенератор работает с минимальным уровнем шума менее 30 децибел и рассчитана на 30 лет службы. Поскольку в турбине нет больших, быстро движущихся лопастей, она безопасна для птиц.

Напомним, компания SD Wind Energy выпускает ветрогенераторы для домашнего использования SD6 и SD6+, которые, по словам производителя, являются самыми продаваемыми малыми ветряными турбинами в Великобритании.