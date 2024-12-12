На 20% більше енергії в похмурі дні: знайдено спосіб поліпшити сонячні панелі (фото)

Трекер із новим алгоритмом не тільки розраховує оптимальний сонячний нахил панелей у погану погоду, а й економить енергію.

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Компанія PV Hardware USA розробила новий алгоритм сонячного трекера для поліпшення збору енергії в похмуру погоду. Про це пише портал pv magazine.

Як зазначають у виданні, традиційні трекери дають змогу сонячним панелям виробляти деяку кількість енергії в похмурі дні, але часто цього недостатньо. Алгоритм Diffuse Control було розроблено так, щоб панелі могли вловлювати максимальну кількість сонячного світла, мінімізуючи водночас споживання енергії двигуном.

Повідомляється, що порівняно з традиційними методами відстеження сонця новий алгоритм може збільшити збір енергії в похмурі дні на 20%. Diffuse Control визначає оптимальний нахил панелі для збору енергії, використовуючи дані про погоду в реальному часі, зібрані з датчиків, розміщених навколо сонячної електростанції.

Принцип роботи Diffuse Control Фото: PV Hardware

Як пояснює виробник, Diffuse Control оснащений штучним інтелектом (ШІ), який використовує набір розрахунків зі значень глобальної горизонтальної освітленості (GHI) і прямої горизонтальної освітленості (DHI), щоб оцінити, чи отримає панель вигоду від того чи іншого положення.

За даними компанії, більшість звичайних сонячних трекерів змушують панелі рухатися фіксовану кількість разів поступово і потроху протягом дня. Вони не адаптуються до мінливих умов освітленості, що може спричинити безліч непотрібних рухів у похмуру погоду.

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Своєю чергою PV Hardware розробила Dynamic Step — алгоритм, який аналізує рівень випромінювання й оновлює задане значення лише тоді, коли відносне захоплення енергії приносить прибуток. Це дає змогу уникати непотрібного руху та споживання енергії. Поєднання Dynamic Step з Diffuse Control знижує споживання енергії двигуном на 30% порівняно з традиційним відстеженням сонця.

"Використовуючи нові моделі уловлювання сонячної енергії, ми тепер розуміємо, що вимірювання інтенсивності навколишнього випромінювання — це найкращий спосіб розрахувати нахил панелі в негоду", — заявив менеджер з електроніки та управління компанії PV Hardware Оскар Кабреро.

Нагадаємо, вчені досліджували продуктивність сонячних панелей, інтегрованих у фасади, виявивши, що ці системи працюють краще, ніж очікувалося.

Також повідомлялося, що компанія Vaisala випустила ультразвуковий датчик вітру для оптимізації продуктивності вітряних турбін, який отримав назву WM80.