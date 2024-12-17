Запущена самая "высокая" солнечная станция на 170 000 панелей: зачем и где ее построили

Caipeng Solar-Storage Power Station включает 170 000 солнечных панелей мощностью 100 МВт и занимает 1,4 квадратных километра в горной местности.

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Китайская государственная компания China Huadian Corporation ввела в эксплуатацию вторую часть солнечной электростанции Caipeng Solar-Storage Power Station, расположенную на высоте 5228 метров в Тибете. Об этом пишет PV magazine.

Сообщается, что вторая часть электростанции Caipeng Solar-Storage Power Station включает 170 000 солнечных панелей мощностью 100 МВт и занимает 1,4 квадратных километра. Она дополняет первую часть станции мощностью 50 МВт, расположенную на высоте 5100 метров.

В проекте используются бифациальные туннельно-оксидные пассивированные контактные панели n-типа (TOPCon). Они эффективно преобразовывают солнечный свет, а также используют высокую отражательную способность снега в регионе для повышения выработки энергии.

Станция также оснащена аккумуляторными батареями мощностью 20 МВт/80 МВт·ч. Система включает функции жидкостного охлаждения и управления тепловым режимом с помощью ИИ, повышающие безопасность и производительность более чем на 8%.

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По данным портала, компания PowerChina, которая является подрядчиком проекта, завершила строительство всего за 115 дней, что на 42 дня раньше запланированного срока. Использование предварительно установленных креплений и сборочных линий на месте повысило эффективность строительства на 40%.

В издании подчеркнули, что Caipeng Solar-Storage Power Station стала "самой высокогорной солнечной электростанцией в мире". Ранее самым "высоким" проектом по установке солнечных батарей и накопителей коммунального масштаба была станция на высоте 4700 метров в Тибете.

Напомним, компания PV Hardware USA разработала новый алгоритм солнечного трекера для улучшения сбора энергии в пасмурную погоду.

Также сообщалось, что ученые исследовали производительность солнечных панелей, интегрированных в фасады, выявив, что эти системы работают лучше, чем ожидалось.