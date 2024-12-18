Ефективність 22,9%: представлена двостороння сонячна панель для невеликих дахів

Сонячні панелі DMxxxM10T-B32HBT важать лише 15,3 кг і дають змогу оптимально використовувати поверхню даху, стверджує виробник.

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Китайська компанія DMEGC Solar випустила нові легкі двосторонні сонячні панелі TOPCon з ефективністю 22,9%, які підійдуть для обмеженого простору на даху. Про це пише портал PV magazine.

Повідомляється, що нові модулі DMxxxM10T-B32HBT важать всього 15,3 кг і мають вихідну потужність від 250 Вт до 270 Вт. Панелі поєднують у собі конструкцію з подвійного скла і технологію осередків TOPCon.

"Спеціально розроблена для односімейних будинків і обмеженого простору даху, ця панель дає змогу оптимально використати простір даху за допомогою новітніх модульних технологій", — стверджують у DMEGC Solar.

За даними виробника, панелі можуть працювати за температури від -40 °C до 85 °C, а максимальна напруга системи може досягати 1 500 В. Розподільні коробки мають ступінь захисту IP 68.

DMEGC пропонує 25-річну гарантію на продукцію і 30-річну гарантію на вихідну потужність. У компанії також стверджують, що вихідна потужність може досягати 87,4% від початкової навіть після 30 років.

"Інноваційна конструкція з оптимізованою геометрією рами забезпечує виняткову довговічність і надає модулю високу стійкість", — зазначає виробник.

Нагадаємо, китайська державна компанія China Huadian Corporation ввела в експлуатацію другу частину сонячної електростанції Caipeng Solar-Storage Power Station, розташовану на висоті 5 228 метрів у Тибеті.

Також повідомлялося, що американська компанія Enphase Energy, яка виробляє сонячні мікроінвертори, накопичувачі енергії та зарядні станції, інтегрує у свої системи сонячної енергетики ШІ.