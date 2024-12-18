Эффективность 22,9%: представлена двусторонняя солнечная панель для небольших крыш

Солнечные панели DMxxxM10T-B32HBT весят всего 15,3 кг и позволяют оптимально использовать поверхность крыши, утверждает производитель.

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Китайская компания DMEGC Solar выпустила новые легкие двусторонние солнечные панели TOPCon с эффективностью 22,9%, которые подойдут для ограниченного пространства на крыше. Об этом пишет портал PV magazine.

Сообщается, что новые модули DMxxxM10T-B32HBT весят всего 15,3 кг и имеют выходную мощность от 250 Вт до 270 Вт. Панели сочетают в себе конструкцию из двойного стекла и технологию ячеек TOPCon.

"Специально разработанная для односемейных домов и ограниченного пространства крыши, эта панель позволяет оптимально использовать пространство крыши с помощью новейших модульных технологий", — утверждают в DMEGC Solar.

По данным производителя, панели могут работать при температуре от -40 °C до 85 °C, а максимальное напряжение системы может достигать 1 500 В. Распределительные коробки имеют степень защиты IP 68.

DMEGC предлагает 25-летнюю гарантию на продукцию и 30-летнюю гарантию на выходную мощность. В компании также утверждают, что выходная мощность может достигать 87,4% от первоначальной даже после 30 лет.

"Инновационная конструкция с оптимизированной геометрией рамы обеспечивает исключительную долговечность и придает модулю высокую устойчивость", — отмечает производитель.

Напомним, китайская государственная компания China Huadian Corporation ввела в эксплуатацию вторую часть солнечной электростанции Caipeng Solar-Storage Power Station, расположенную на высоте 5 228 метров в Тибете.

Также сообщалось, что американская компания Enphase Energy, которая производит солнечные микроинверторы, накопители энергии и зарядные станции, интегрирует в свои системы солнечной энергетики ИИ.