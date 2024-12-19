На 3 години більше світла: що треба знати про нові графіки відключень

Енергетики зможуть більш плавно вмикати та вимикати споживачів з меншим навантаженням на систему, пояснили в Міненерго. При цьому споживачі матимуть у 1,6 раза більше часу зі світлом.

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Українці матимуть більше годин світла завдяки новому рішенню Міністерства енергетики. Починаючи з 16 грудня, якщо НЕК "Укренерго" повідомить про запровадження графіків стабілізаційних відключень, діятимуть не шість черг, а 12 підчерг. В підсумку кожна підчерга споживачів буде з електрикою 3,5 год. поспіль. Про особливості нової системи відключень генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко пояснив, що відтепер українці матимуть гарантовано 3,5 год. світла, тоді як раніше у найгірших ситуаціях цей час був меншим і люди потерпали від коротких проміжків з електропостачанням і довгих — без. Крім того, подрібнились інтервали відключень, і тепер оператори розподільчої системи (ОРС) будуть більш гнучкими і вмикатимуть кожну підчергу протягом 30 хв., а не години, ідеться у дописі посадовця.

Енергетик назвав три основних відмінності нової системи від старої:

основний часовий проміжок для графіків стане 30 хв., тому протягом тижня кожна черга буде зі світлом 56 год., а не 38 год. Тобто споживачі матимуть сумарно в 1,6 раза більше часу без відключень;

завдяки 12 підчергам енергетики будуть більше гнучкими у вимиканні-вмиканні споживачів і якщо виникне потреба терміново зменшити споживання, то "вимкнуть лише половину користувачів у черзі, а не вирубатимуть всю чергу";

нова система діятиме для усіх ОРС, тобто система відключень стане однакова для усіх областей, тоді як раніше кожен регіон створював власні графіки.

Споживачі можуть подивитись оновлену систему відключень на ресурсах обленерго, додав Коваленко. Також він опублікував інфографіку від київської енергетичної компанії Yasno, на якій показали скриншот графіків для жителів столиці. Бачимо наявність підчерги — є номер черги і через крапку номер підчерги, та сірі зони, які показують час без світла.

Графіки відключень - як виглядає номер підчерги Фото: Yasno Графіки відключень - як виглядає нова системи в Yasno Фото: Yasno

Графіки відключень — деталі від Укренерго

НЕК "Укренерго" повідомив про нову систему відключень у дописі у соцмережах, який з'явився 12 грудня. Компанія повідомила, що починає діяти наказ Міненерго №439 від 27 листопада 2024 року. У дописі пояснюється, чому 12 підчерг роблять відключення більш гнучкими: тому що за потреби вимикають не відразу шосту частину потужностей, а, наприклад, половину потужності однієї черги (тобто дванадцяту частину), або 2,5, якщо є необхідність. Крім того, згадані 30 хв. — це час, який відводиться на підключення, і він скоротився удвічі. Ще одна новація — графіки в усіх областях будуть уніфіковані, рівномірні та справедливі. Також зауважують, що протягом доби інколи неможливо досягнути справедливості для усіх, тому "остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня".

На порталі Верховної Ради можна відшукати наказ, про який згадали в "Укренерго". У тексті документа вказано, що 6 черг, 12 підчерг, 30-хвилинні зміщення потрібні ще й для того, щоб було більше плавним наростання та зменшення навантажень на систему під час вмикання-вимикання.

Графіки відключень - фрагмент наказу Міненерго про підчерги та 30 хвилин Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус опублікував посилання на портали обленерго, на яких жителі усіх регіонів можуть побачити графіки відключень на поточну та наступну добу відповідно до розпоряджень "Укренерго".

Нагадуємо, 16 грудня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко роз'яснив, що означає нова система вимикання світла, яку запровадили в Міненерго.