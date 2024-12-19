На 3 часа больше света: что нужно знать о новых графиках отключений

Энергетики смогут более плавно включать и выключать потребителей с меньшей нагрузкой на систему, пояснили в Минэнерго. При этом потребители будут иметь в 1,6 раза больше времени со светом.

Related video

Украинцы будут иметь больше часов света благодаря новому решению Министерства энергетики. Начиная с 16 декабря, если НЭК "Укрэнерго" сообщит о введении графиков стабилизационных отключений, будут действовать не шесть очередей, а 12 подчередей. В итоге каждая подочередь потребителей будет с электричеством 3,5 часа подряд. Об особенностях новой системы отключений генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко пояснил, что отныне украинцы будут иметь гарантированно 3,5 часа света, тогда как раньше в худших ситуациях это время было меньше и люди страдали от коротких промежутков с электроснабжением и длинных — без. Кроме того, уменьшились интервалы подключений, и теперь операторы распределительной системы (ОРС) будут более гибкими и будут включать каждую очередь в течение 30 мин, а не часа, говорится в заметке чиновника.

Энергетик назвал три основных отличия новой системы от старой:

основной временной промежуток для графиков станет 30 мин., поэтому в течение недели каждая очередь будет со светом 56 ч., а не 38 ч. То есть потребители будут иметь суммарно в 1,6 раза больше времени без отключений;

благодаря 12 подочередям энергетики будут более гибкими в выключении-включении потребителей и если возникнет необходимость срочно уменьшить потребление, то "выключат только половину пользователей в очереди, а не вырубят всю очередь";

новая система будет действовать для всех ОРС, то есть система отключений станет одинаковой для всех областей, тогда как раньше каждый регион создавал собственные графики.

Потребители могут посмотреть обновленную систему отключений на ресурсах облэнерго, добавил Коваленко. Также он опубликовал инфографику от киевской энергетической компании Yasno, на которой показали скриншот графиков для жителей столицы. Видим наличие подочереди — есть номер очереди и через точку номер подочереди, и серые зоны, которые показывают время без света.

Графики отключений — как выглядит номер подчергивания Фото: Yasno Графики отключений — как выглядит новая системы в Yasno Фото: Yasno

Графики отключений — детали от Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" сообщил о новой системе отключений в посте в соцсетях, который появился 12 декабря. Компания сообщила, что начинает действовать приказ Минэнерго №439 от 27 ноября 2024 года. В заметке объясняется, почему 12 подочередей делают отключения более гибкими: потому что при необходимости отключают не сразу шестую часть мощностей, а, например, половину мощности одной очереди (то есть двенадцатую часть), или 2,5, если есть необходимость. Кроме того, упомянутые 30 мин. — это время, которое отводится на подключение, и оно сократилось вдвое. Еще одна новация — графики во всех областях будут унифицированы, равномерные и справедливые. Также отмечают, что в течение суток иногда невозможно достичь справедливости для всех, поэтому "окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели".

На портале Верховной Рады можно отыскать приказ, о котором упомянули в "Укрэнерго". В тексте документа указано, что 6 очередей, 12 подчередей, 30-минутные смещения нужны еще и для того, чтобы было более плавным нарастание и уменьшение нагрузок на систему во время включения-выключения.

Графики отключений — фрагмент приказа Минэнерго о подчергах и 30 минутах Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус опубликовал ссылки на порталы облэнерго, на которых жители всех регионов могут увидеть графики отключений на текущие и следующие сутки в соответствии с распоряжениями "Укрэнерго".

Напоминаем, 16 декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко разъяснил, что означает новая система отключения света, которую ввели в Минэнерго.