Новые графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится для потребителей (видео)
По словам эксперта по энергетике Александра Харченко, разделение на подгруппы позволит оставлять со светом сотни тысяч абонентов, которых раньше отключали без надобности.
Новый принцип составления графиков отключения света с разделением очередей на половины позволит ограничивать только необходимое количество абонентов и сократить время переключения до 30 минут, пояснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24".
По словам эксперта, раньше, если нужно было ограничить 250 МВт мощности в очереди на 400 МВт, выключали всех абонентов, хотя в этом не было необходимости.
"Потому что команда была на очередь — отключали всю очередь. А в этой очереди было достаточно много людей, которых можно было бы теоретически оставить заживлеными в это время", — пояснил Александр Харченко.
Он добавил, что разделение очередей на половины позволит точнее формировать количество отключенных абонентов и оставлять со светом людей, которых раньше приходилось отключать.
"Если в Киеве, скажем, вводили 2 очереди, когда надо было ограничить определенную мощность, и отключали дополнительно где-то 50-100 тысяч человек, то теперь их не будут отключать. И это безусловном будет способствовать определенному комфорту и сделает ситуацию более гибкой в целом", — сказал Харченко.
Также эксперт отметил, что в облэнерго разработали четкие графики, по которым энергетики будут отключать и подключать потребителей за полчаса. Обычно специалисты ездят по объектам и переключают очереди вручную.
"То есть люди должны очень быстро и оперативно заниматься и отключениями, и подключениями таких объектов, чтобы ускорить процесс и меньше оставлять потребителей без электричества", — пояснил директор Центра исследований энергетики.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действуют новые графики отключений света. В НЭК "Укрэнерго" отмечали, что будут ограничивать электроэнергию в одну, полторы и две очереди.
"ДТЭК" ночью 16 декабря опубликовала обновленные графики отключений света для бытовых потребителей.
В пресс-службе "ДТЭК" 15 декабря объяснили, что по новой системе шесть очередей поделят на 12 групп и украинцы будут со светом минимум по 3,5 часа. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отмечал, что при таком подходе каждая очередь суммарно будет иметь 56 часов света в неделю против 38 часов по старым графикам.