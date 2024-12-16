Новые графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится для потребителей (видео)

По словам эксперта по энергетике Александра Харченко, разделение на подгруппы позволит оставлять со светом сотни тысяч абонентов, которых раньше отключали без надобности.

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Новый принцип составления графиков отключения света с разделением очередей на половины позволит ограничивать только необходимое количество абонентов и сократить время переключения до 30 минут, пояснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта, раньше, если нужно было ограничить 250 МВт мощности в очереди на 400 МВт, выключали всех абонентов, хотя в этом не было необходимости.

"Потому что команда была на очередь — отключали всю очередь. А в этой очереди было достаточно много людей, которых можно было бы теоретически оставить заживлеными в это время", — пояснил Александр Харченко.

Он добавил, что разделение очередей на половины позволит точнее формировать количество отключенных абонентов и оставлять со светом людей, которых раньше приходилось отключать.

"Если в Киеве, скажем, вводили 2 очереди, когда надо было ограничить определенную мощность, и отключали дополнительно где-то 50-100 тысяч человек, то теперь их не будут отключать. И это безусловном будет способствовать определенному комфорту и сделает ситуацию более гибкой в целом", — сказал Харченко.

Также эксперт отметил, что в облэнерго разработали четкие графики, по которым энергетики будут отключать и подключать потребителей за полчаса. Обычно специалисты ездят по объектам и переключают очереди вручную.

"То есть люди должны очень быстро и оперативно заниматься и отключениями, и подключениями таких объектов, чтобы ускорить процесс и меньше оставлять потребителей без электричества", — пояснил директор Центра исследований энергетики.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действуют новые графики отключений света. В НЭК "Укрэнерго" отмечали, что будут ограничивать электроэнергию в одну, полторы и две очереди.

"ДТЭК" ночью 16 декабря опубликовала обновленные графики отключений света для бытовых потребителей.

В пресс-службе "ДТЭК" 15 декабря объяснили, что по новой системе шесть очередей поделят на 12 групп и украинцы будут со светом минимум по 3,5 часа. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отмечал, что при таком подходе каждая очередь суммарно будет иметь 56 часов света в неделю против 38 часов по старым графикам.