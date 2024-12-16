Нові графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться для споживачів (відео)

За словами експерта з енергетики Олександра Харченка, поділ на підгрупи дозволить лишати зі світлом сотні тисяч абонентів, яких раніше вимикали без потреби.

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Новий принцип складання графіків відключення світла з поділом черг на половини дозволить обмежувати лише необхідну кількість абонентів і скоротити час перемикання до 30 хвилин, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами експерта, раніше, якщо потрібно було обмежити 250 МВт потужності в черзі на 400 МВт, вимикали всіх абонентів, хоча в цьому не було потреби.

"Тому що команда була на чергу — відключали всю чергу. А в цій черзі було досить багато людей, яких можна було б теоретично залишити заживленими в цей час", — пояснив Олександр Харченко.

Він додав, що поділ черг на половини дозволить точніше формувати кількість відключених абонентів і лишати зі світлом людей, яких раніше доводилося відключати.

"Якщо в Києві, скажімо, вводили 2 черги, коли треба було обмежити певну потужність, і відключали додатково десь 50-100 тисяч людей, то тепер їх не будуть відключати. І це безумовно сприятиме певному комфорту і зробить ситуацію більш гнучкою в цілому", — сказав Харченко.

Також експерт зазначив, що в обленерго розробили чіткі графіки, за якими енергетики відключатимуть і підключатимуть споживачів за пів години. Зазвичай спеціалісти їздять по об'єктах і перемикають черги вручну.

"Тобто люди мають дуже швидко й оперативно займатися і відключеннями, і підключеннями таких об'єктів, щоб прискорити процес і менше залишати споживачів без електрики", — пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні діють нові графіки відключень світла. В НЕК "Укренерго" зазначали, що обмежуватимуть електроенергію в одну, півтори та дві черги.

"ДТЕК" вночі 16 грудня опублікувала оновлені графіки відключень світла для побутових споживачів.

У пресслужбі "ДТЕК" 15 грудня пояснили, що за новою системою шість черг поділять на 12 груп і українці будуть зі світлом щонайменше по 3,5 години. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко зазначав, що за такого підходу кожна черга сумарно матиме 56 годин світла на тиждень проти 38 годин за старими графіками.