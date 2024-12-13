Графіки відключень на 14 грудня: що кажуть в "Укренерго", ДТЕК та обленерго (відео)
В Україні оновили графік стабілізаційних відключень, які відтепер діятимуть протягом доби, повідомили а "Укренерго". У Одеси — особлива ситуація: там не діють графіки, оскільки вимикання екстрені, заявили в ДТЕК.
Українські енергетики почали відновлення роботи устаткування після удару РФ в ніч на 13 грудня. На відео, опублікованому НЕК "Укренерго", робітники розповіли, як вони ремонтують обладнання, а наступного дня відбувається обстріл, і доводиться все починати спочатку. На кадрах можна побачити випалені трансформатори, повалені стовпи ліній електропередач, захисні стіни навколо об'єктів. Про ситуацію в енергетиці ідеться у дописі "Укренерго" в Telegram-каналі компанії.
У дописі "Укренерго", який з'явився о 17:18 13 грудня, повідомили про зміну графіків відключень через 12-й ракетно-дроновий удар ЗС РФ, який стався вночі. Енергетики змістили періоди, коли починаються діяти стабілізаційні обмеження. Ще напередодні вони діяли лише вдень, з 6 до 21 год, але 14 грудня — діятимуть протягом доби, і навіть вночі.
Обмеження електропостачання для побутових споживачів на 14 грудня:
- діє одна черга — з 0 до 13 год;
- діють дві черги — з 13 до 17 год;
- діє одна черга — з 17 до 22 год.
Крім того, протягом доби діятимуть обмеження для комерційних споживачів, наголосили в "Укренерго".
Графіки відключень на 14 грудня — деталі
Компанія ДТЕК опублікувала графіки для двох областей, в яких діють стабілізаційні відключення — для Київської та Дніпропетровської. Водночас одеситів попередили, що у них зберігаються екстрені відключення, причина яких — остання атака ЗС РФ по регіону.
Графіки відключення на 14 грудня в Києві. Інфографіка ДТЕК показує, що в столиці у трьох груп споживачів, другої, третьої, шостої, світло вимикатимуть один раз на чотири години. Для решти груп — вимикатимуть на дві та чотири години (перша група), або двічі по чотири години (четверта та п'ята група).
Графіки відключення на 14 грудня в Київській області. В столичному регіоні діятимуть наступні обмеження: друга та третя групи — без світла один раз на чотири години. Для першої групи вимикатимуть електрику вдень на чотири та три години. Для четвертої групи вимикатимуть світло один раз вночі на чотири години і ще раз на чотири години увечері. Для п'ятої та шостої групи — двічі по чотири або три години.
Графіки відключення на 14 грудня в Дніпрі та Дніпропетровській області. У цьому регіоні ДТЕК вимикатиме світло вночі для першої, третьої і частково для шостої груп. Тривалість для усіх споживачів — від двох до чотирьох годин на кожен період без світла.
Ситуація в Одесі та Одеській області. Енергетики попередили, що діють екстрені відключення. Про наявність-відсутність світла та період відключень можна дізнатись на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".
Обленерго чотирьох областей на заході України також опублікували графіки відключень, сформовані відповідно до рекомендацій "Укренерго" та наслідків російського удару 13 грудня. Фокус зібрав дані для Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей — ці області фігурували у доповідях Повітряних сил про траєкторію руху ракет РФ.
Зазначимо, після російського обстрілу, який стався в ніч на 13 грудня, в Міненергетики повідомили, що росіяни цілились по енергетичній інфраструктурі України. Через низку пошкоджень, завдань системі, довелось зменшити потужність АЕС, а по всій країні змінились графіки відключень, доповіли енергетики.
Нагадуємо, 13 грудня експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, чи допоможе імпорт електроенергії налагодити живлення Дніпра та Одеси.