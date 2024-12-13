Графіки відключень на 14 грудня: що кажуть в "Укренерго", ДТЕК та обленерго (відео)

В Україні оновили графік стабілізаційних відключень, які відтепер діятимуть протягом доби, повідомили а "Укренерго". У Одеси — особлива ситуація: там не діють графіки, оскільки вимикання екстрені, заявили в ДТЕК.

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Українські енергетики почали відновлення роботи устаткування після удару РФ в ніч на 13 грудня. На відео, опублікованому НЕК "Укренерго", робітники розповіли, як вони ремонтують обладнання, а наступного дня відбувається обстріл, і доводиться все починати спочатку. На кадрах можна побачити випалені трансформатори, повалені стовпи ліній електропередач, захисні стіни навколо об'єктів. Про ситуацію в енергетиці ідеться у дописі "Укренерго" в Telegram-каналі компанії.

У дописі "Укренерго", який з'явився о 17:18 13 грудня, повідомили про зміну графіків відключень через 12-й ракетно-дроновий удар ЗС РФ, який стався вночі. Енергетики змістили періоди, коли починаються діяти стабілізаційні обмеження. Ще напередодні вони діяли лише вдень, з 6 до 21 год, але 14 грудня — діятимуть протягом доби, і навіть вночі.

Обмеження електропостачання для побутових споживачів на 14 грудня:

діє одна черга — з 0 до 13 год;

діють дві черги — з 13 до 17 год;

діє одна черга — з 17 до 22 год.

Крім того, протягом доби діятимуть обмеження для комерційних споживачів, наголосили в "Укренерго".

Фото: Скриншот

Графіки відключень на 14 грудня — деталі

Компанія ДТЕК опублікувала графіки для двох областей, в яких діють стабілізаційні відключення — для Київської та Дніпропетровської. Водночас одеситів попередили, що у них зберігаються екстрені відключення, причина яких — остання атака ЗС РФ по регіону.

Графіки відключення на 14 грудня в Києві. Інфографіка ДТЕК показує, що в столиці у трьох груп споживачів, другої, третьої, шостої, світло вимикатимуть один раз на чотири години. Для решти груп — вимикатимуть на дві та чотири години (перша група), або двічі по чотири години (четверта та п'ята група).

Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключення на 14 грудня в Київській області. В столичному регіоні діятимуть наступні обмеження: друга та третя групи — без світла один раз на чотири години. Для першої групи вимикатимуть електрику вдень на чотири та три години. Для четвертої групи вимикатимуть світло один раз вночі на чотири години і ще раз на чотири години увечері. Для п'ятої та шостої групи — двічі по чотири або три години.

Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключення на 14 грудня в Дніпрі та Дніпропетровській області. У цьому регіоні ДТЕК вимикатиме світло вночі для першої, третьої і частково для шостої груп. Тривалість для усіх споживачів — від двох до чотирьох годин на кожен період без світла.

Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Ситуація в Одесі та Одеській області. Енергетики попередили, що діють екстрені відключення. Про наявність-відсутність світла та період відключень можна дізнатись на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".

Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Одеській області

Обленерго чотирьох областей на заході України також опублікували графіки відключень, сформовані відповідно до рекомендацій "Укренерго" та наслідків російського удару 13 грудня. Фокус зібрав дані для Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей — ці області фігурували у доповідях Повітряних сил про траєкторію руху ракет РФ.

Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Львівській області Фото: Скриншот Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Чернівецькій області Фото: Скриншот Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Івано-Франківській області Фото: Скриншот Графіки відключень 14 грудня - коли без світла в Тернопільській області

Зазначимо, після російського обстрілу, який стався в ніч на 13 грудня, в Міненергетики повідомили, що росіяни цілились по енергетичній інфраструктурі України. Через низку пошкоджень, завдань системі, довелось зменшити потужність АЕС, а по всій країні змінились графіки відключень, доповіли енергетики.

Нагадуємо, 13 грудня експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, чи допоможе імпорт електроенергії налагодити живлення Дніпра та Одеси.