Графики отключений на 14 декабря: что говорят в "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго (видео)

В Украине обновили график стабилизационных отключений, которые отныне будут действовать в течение суток, сообщили в "Укрэнерго". У Одессы — особая ситуация: там не действуют графики, поскольку отключения экстренные, заявили в ДТЭК.

Related video

Украинские энергетики начали восстановление работы оборудования после удара РФ в ночь на 13 декабря. На видео, опубликованном НЭК "Укрэнерго", рабочие рассказали, как они ремонтируют технику, а на следующий день происходит обстрел, и приходится все начинать сначала. На кадрах можно увидеть выжженные трансформаторы, поваленные столбы линий электропередач, защитные стены вокруг объектов. О ситуации в энергетике говорится в заметке "Укрэнерго" в Telegram-канале компании.

В заметке "Укрэнерго", которая появилась в 17:18 13 декабря, сообщили об изменении графиков отключений из-за 12-го ракетно-дронового удара ВС РФ. Энергетики сместили периоды, когда начинают действовать стабилизационные ограничения. Еще накануне они действовали только днем, с 6 до 21 ч., но 14 декабря — будут действовать в течение суток, и даже ночью.

Ограничения электроснабжения для бытовых потребителей на 14 декабря:

действует одна очередь — с 0 до 13 ч.;

действуют две очереди — с 13 до 17 ч.;

действует одна очередь — с 17 до 22 часов.

Кроме того, в течение суток будут действовать ограничения для коммерческих потребителей, отметили в "Укрэнерго".

Фото: Скриншот

Графики отключений на 14 декабря — детали

Компания ДТЭК опубликовала графики для двух областей, в которых действуют стабилизационные отключения — для Киевской и Днепропетровской. В то же время одесситов предупредили, что у них сохраняются экстренные отключения, причина которых — последняя атака ВС РФ по региону.

Графики отключения на 14 декабря в Киеве. Инфографика ДТЭК показывает, что в столице у трех групп потребителей, второй, третьей, шестой, свет будут выключать один раз в четыре часа. Для остальных групп — будут выключать на два и четыре часа (первая группа), или дважды по четыре часа (четвертая и пятая группа).

Графики отключений 14 декабря — когда без света в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключения на 14 декабря в Киевской области. В столичном регионе будут действовать следующие ограничения: вторая и третья группы — без света один раз в четыре часа. Для первой группы будут выключать электричество днем на четыре и три часа. Для четвертой группы будут выключать свет один раз ночью на четыре часа и еще раз на четыре часа вечером. Для пятой и шестой группы — дважды по четыре или три часа.

Графики отключений 14 декабря — когда без света в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключения на 14 декабря в Днепре и Днепропетровской области. В этом регионе ДТЭК будет отключать свет ночью для первой, третьей и частично для шестой групп. Продолжительность для всех потребителей — от двух до четырех часов на каждый период без света.

Графики отключений 14 декабря — когда без света в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Ситуация в Одессе и Одесской области. Энергетики предупредили, что действуют экстренные отключения. О наличии-отсутствии света и период отключений можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети".

Графики отключений 14 декабря — когда без света в Одесской области

Облэнерго четырех областей на западе Украины также опубликовали графики отключений, сформированные в соответствии с рекомендациями "Укрэнерго" и последствий российского удара 13 декабря. Фокус собрал данные для Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей — эти области фигурировали в докладах Воздушных сил о траектории движения ракет РФ.

Графики отключений 14 декабря — когда без света во Львовской области Фото: Скриншот Графики отключений 14 декабря — когда без света в Черновицкой области Фото: Скриншот Графики отключений 14 декабря — когда без света в Ивано-Франковской области Фото: Скриншот Графики отключений 14 декабря — когда без света в Тернопольской области

Отметим, после российского обстрела, который произошел в ночь на 13 декабря, в Минэнергетики сообщили, что россияне целились по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за ряда повреждений, задач системе, пришлось уменьшить мощность АЭС, а по всей стране изменились графики отключений, доложили энергетики.

Напоминаем, 13 декабря эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев объяснил, поможет ли импорт электроэнергии наладить питание Днепра и Одессы.