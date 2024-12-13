Энергоблоки 3 и 4 Хмельницкой АЭС после ввода в эксплуатацию дадут самую низкую в Украине цену электроэнергии, — эксперт

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Проект достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС является одним из самых выгодных для Украины. Он не только обеспечит страну дешевой электроэнергией, но и использует имеющиеся ресурсы быстрее и экономнее, чем строительство новых атомных станций. Об этом заявил эксперт по энергетике Сергей Лямец в своей заметке в соцсетях, передает УНИАН.

По словам Лямца, атомная энергетика "с нуля" считается одним из самых дорогих вариантов в мире из-за высокой капиталоемкости. Например, Base Overnight Costs (BOC) для строительства новой атомной станции достигают $6000-$8000 за 1 кВт мощности, что значительно превышает аналогичные расходы на солнечные, ветровые или газовые станции.

Однако уникальность ситуации в Украине заключается в том, что готовность ХАЭС-3 составляет 75-80%, а это значительно сокращает расходы. Кроме того, Украина может получить два реактора ВВЭР-1000 из Болгарии за относительно небольшую цену. Общая стоимость достройки является рекордно низким показателем для такого проекта.

"Построить новую АЭС с нуля — это минимум $10-12 млрд и более 10 лет работы. Зато достройка ХАЭС-3 и ХАЭС-4 может быть завершена уже за 2,5-3 года", и за в разы меньшие деньги", — отмечает эксперт.

Достроенные энергоблоки будут одними из самых дешевых источников электроэнергии в Украине. Благодаря уже существующей инфраструктуре Base Overnight Costs (BOC) для ХАЭС-3 и ХАЭС-4 будут в разы ниже, чем для новых проектов.

Приведенная стоимость электроэнергии (LCOE), которая учитывает все расходы в течение жизненного цикла, также будет чрезвычайно выгодной для страны. По оценкам, атомная энергия из таких источников будет дешевле, чем ветровая или солнечная энергия, учитывая особенности украинского энергорынка.

"Атомная энергетика пока компенсирует высокие затраты на "зеленую" генерацию. Но это не может продолжаться вечно. Украине нужны новые базовые мощности, которые обеспечат стабильность энергосистемы", — подчеркивает Лямец.