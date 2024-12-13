Енергоблоки 3 та 4 Хмельницької АЕС після вводу в експлуатацію дадуть найнижчу в Україні ціну електроенергії, - експерт

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Проєкт добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС є одним із найвигідніших для України. Він не тільки забезпечить країну дешевою електроенергією, але й використає наявні ресурси швидше та економніше, ніж будівництво нових атомних станцій. Про це заявив експерт із енергетики Сергій Лямець у своєму дописі в соцмережах, передає УНІАН.

За словами Лямця, атомна енергетика "з нуля" вважається одним із найдорожчих варіантів у світі через високу капіталомісткість. Наприклад, Base Overnight Costs (BOC) для будівництва нової атомної станції сягають $6000-$8000 за 1 кВт потужності, що значно перевищує аналогічні витрати на сонячні, вітрові чи газові станції.

Проте унікальність ситуації в Україні полягає в тому, що готовність ХАЕС-3 складає 75-80%, а це значно скорочує витрати. Крім того, Україна може отримати два реактори ВВЕР-1000 з Болгарії за відносно невелику ціну. Загальна вартість добудови є рекордно низьким показником для такого проєкту.

"Побудувати нову АЕС з нуля – це щонайменше $10-12 млрд і понад 10 років роботи. Натомість добудова ХАЕС-3 і ХАЕС-4 може бути завершена вже за 2,5-3 роки", і за в рази менші гроші", – зазначає експерт.

Добудовані енергоблоки будуть одними з найдешевших джерел електроенергії в Україні. Завдяки вже існуючій інфраструктурі Base Overnight Costs (BOC) для ХАЕС-3 і ХАЕС-4 будуть у рази нижчими, ніж для нових проєктів.

Приведена вартість електроенергії (LCOE), яка враховує всі витрати протягом життєвого циклу, також буде надзвичайно вигідною для країни. За оцінками, атомна енергія з таких джерел буде дешевшою, ніж вітрова чи сонячна енергія, враховуючи особливості українського енергоринку.

"Атомна енергетика наразі компенсує високі витрати на "зелену" генерацію. Але це не може тривати вічно. Україні потрібні нові базові потужності, які забезпечать стабільність енергосистеми", – підкреслює Лямець.